Antes de ganhar visibilidade nas redes sociais ao mostrar sua rotina nos Estados Unidos, a Brasileira Geise Alves viveu uma trajetória marcada por recomeços e desafios que hoje contrastam diretamente com a imagem que chama atenção do público.

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Natural de Minas Gerais, a influenciadora decidiu deixar o Brasil ainda jovem em busca de novas oportunidades, mas encontrou, logo nos primeiros anos fora do país, uma realidade distante de qualquer idealização.

Sem estrutura e longe da família, precisou começar do zero e encontrou no trabalho com limpeza uma forma de se manter enquanto buscava estabilidade. Foi nesse contexto, longe de qualquer visibilidade ou reconhecimento, que começou a construir, de forma silenciosa, a base da vida que hoje compartilha com milhões de pessoas nas redes sociais.

Ao expor esse período, Geise Alves revela que a mudança de realidade não aconteceu de forma imediata, mas foi resultado de um processo contínuo de adaptação, disciplina e escolhas estratégicas. Com o passar dos anos, ela se organizou, investiu em si mesma, se formou como personal trainer e consolidou sua vida ao lado do marido americano, com quem construiu sua família.

Esse percurso, segundo a própria influenciadora, foi determinante para moldar não apenas sua condição atual, mas também sua visão sobre relacionamento, estrutura familiar e posicionamento feminino. Ao compartilhar sua rotina hoje, ela não apresenta apenas um estilo de vida, mas uma narrativa que carrega contexto, decisões e consequências.

Fala a brasileira

“Eu costumo dizer que sou mãe, esposa, cuido da minha casa e também crio conteúdo para a internet.”

Atualmente, Geise Alves soma milhões de visualizações ao abordar temas como feminilidade, casamento, autoestima e estilo de vida, construindo uma audiência formada principalmente por mulheres que se identificam com sua forma de enxergar a vida. O que diferencia seu conteúdo é justamente o contraste entre a realidade vivida no passado e a estrutura que conseguiu construir ao longo do tempo.

Mais do que compartilhar o cotidiano, ela utiliza sua história como ponto de conexão com o público, especialmente com aquelas que também enfrentaram dificuldades ou buscam uma mudança de trajetória. Sua comunicação direta, sem tentar suavizar ou romantizar sua vivência, se tornou um dos principais fatores de engajamento.

“Minha história é muito marcada por superação, fé e disciplina, e acredito que isso é algo com que muitas pessoas acabam se identificando.”

Ao assumir publicamente o estilo de vida que leva atualmente, Geise Alves também provoca discussões que vão além do conteúdo em si. Sua exposição abre espaço para debates sobre escolha, independência e os diferentes papéis que a mulher pode ocupar dentro de um relacionamento contemporâneo.

Entre críticas e apoio, ela segue transformando sua trajetória em narrativa e consolidando seu nome como uma das influenciadoras mais comentadas quando o assunto envolve lifestyle, relacionamento e os caminhos possíveis dentro da realidade de cada mulher.