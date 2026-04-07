Cabelo- O haircare vive uma transformação silenciosa — e irreversível. Cada vez mais informada e consciente, a consumidora brasileira passou a exigir do cuidado capilar o mesmo nível de tecnologia, ativos de alta performance e comprovação científica que já espera do skincare. É nesse contexto que Dercos, linha de Vichy expert em dermatologia capilar, apresenta Collagen Repair 17: uma linha que considera a diversidade de texturas, curvaturas e históricos de dano, e que reposiciona o tratamento capilar sob a ótica dermatológica.

Ao estimular o Colágeno 17 — proteína naturalmente presente no couro cabeludo e essencial para a espessura e sustentação da fibra — a tecnologia atua desde a raiz para fortalecer o fio em sua base, criando as condições ideais para que o cabelo cresça mais forte e menos suscetível à quebra, com integridade preservada ao longo do tempo.

“Hoje, não falamos apenas sobre fios danificados, mas sobre a saúde do couro cabeludo como ponto de partida para a força e a resistência da fibra capilar. A descoberta do papel do Colágeno 17 nos permitiu avançar no entendimento da biologia do cabelo e desenvolver uma abordagem que atua desde a raiz, com base científica sólida e eficácia comprovada”, afirma Livia Ferreira, cientista dos Laboratórios Vichy.

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Pensado para quem utiliza o cabelo como forma de expressão e passa por transformações frequentes — seja com colorações, descolorações, calor ou procedimentos químicos — a linha Collagen Repair 17 responde à necessidade de manter a integridade dos fios mesmo diante de mudanças constantes. Ao atuar desde o couro cabeludo, o protocolo oferece o suporte necessário para que o cabelo acompanhe cada escolha com mais resistência à quebra e ao dano acumulado ao longo do tempo.

Colágeno 17: quando o couro cabeludo entra no centro da equação

Em pesquisas recentes, os Laboratórios Vichy identificaram o papel do Colágeno 17, naturalmente presente no couro cabeludo, na manutenção da espessura, resistência e ancoragem da fibra capilar no couro cabeludo. Identificando que com a redução dos seus níveis, os fios tornam-se mais frágeis, quebradiços e suscetíveis à queda por quebra.

A partir dessa descoberta, nasce Collagen Repair 17, uma fórmula potencializada com peptídeos pró-colágeno, desenvolvida para estimular o Colágeno 17 e atuar da raiz às pontas.

Porque, para Dercos , a beleza do cabelo começa com um couro cabeludo saudável.

Tripla ação reparadora do cabelo: da raiz à estrutura molecular do fio

Mais do que tratar a superfície, Collagen Repair 17 entrega uma tripla ação reparadora após o uso do pré-shampoo + shampoo e condicionador, combinando ativos de alta performance que:

Fortalecem a estrutura interna do fio a nível molecular

Reparam danos profundos acumulados ao longo dos anos

Restauram resistência e espessura

Reduzem a quebra

Estimulam a ancoragem do fio no couro

Em testes instrumentais, o protocolo completo demonstrou até 97% dos danos reparados* e eficácia equivalente à reparação de até 5 anos de dano em apenas um uso*.

Dano mecânico devido à quebra. Teste Instrumental, uso do pré-shampoo + shampoo + condicionador versus shampoo clássico. Avaliação dos danos na superfície da fibra*

O protocolo dermatológico que leva a lógica do skincare ao cabelo

Inspirado em rotinas dermatológicas, o Collagen Repair 17 é apresentado como um protocolo em três etapas, reforçando a lógica de tratamento progressivo e estruturado:

Etapa 1 – Pré-Shampoo Ultra Reparação Collagen Repair 17 (150g)

Atua diretamente no couro cabeludo estimulando a produção de colágeno para cabelos mais fortes e resistentes.

Etapa 2 – Shampoo Ultra Reparação Collagen Repair 17 (200g)

Limpa suavemente enquanto reforça a estrutura interna do fio e promove reparação intensiva.

Etapa 3 – Condicionador Ultra Reparação Collagen Repair 17 (200g)

Sela as cutículas, melhora a resistência e potencializa os resultados do protocolo.

Sobre o Grupo L’Oréal

O Grupo L’Oréal se dedica à beleza há mais de 115 anos. Com um portfólio internacional único de 37 marcas diversas e complementares, o Grupo reportou vendas de 22,47 bilhões de euros no primeiro semestre de 2025 e conta com mais de 90 mil colaboradores em todo o mundo. Como líder mundial em beleza, o Grupo está presente em todas as redes de distribuição: mercados, lojas de departamento, farmácias e drogarias, salões de beleza, varejo de viagens, lojas próprias e e-commerce.

Pesquisa & Inovação estão no centro da estratégia da companhia. O Grupo conta com uma equipe dedicada formada por 4.000 cientistas e 8.000 talentos digitais, trabalhando para atender às aspirações de beleza em todo o mundo e consolidar sua atuação como uma Beauty Tech. Reforçando seu compromisso de sustentabilidade, a L’Oréal anunciou o programa L’Oréal Para o Futuro e estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável em todo o Grupo para 2030, visando capacitar seu ecossistema para uma sociedade mais inclusiva e sustentável.

Em 2025, o Grupo L’Oréal foi nomeado a empresa mais inovadora da Europa pela revista Fortune, entre 300 companhias avaliadas em um ranking que abrange 21 países e 16 setores. No Brasil, quarto maior mercado de beleza do mundo, o Grupo L’Oréal no Brasil completa 67 anos em 2026 e é uma das líderes do setor, com um portfólio de 22 marcas no país, entre elas: L’Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Niely, Colorama, Kérastase, L’Oréal Professionnel, Redken, Matrix, La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals, CeraVe, Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Valentino Beauty, Ralph Lauren, Cacharel, Prada, Azzaro e Mugler.