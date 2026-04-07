O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite desta terça-feira a suspensão de ataques ao Irã por duas semanas. Israel também segue os Estados Unidos e recua das ameaças feitas neste começo de semana.

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Em uma publicação na rede Truth Social, Trump disse que após discussões com a liderança do Paquistão, haverá um cessar-fogo entre os EUA e o Irã se o Irã concordar em permitir o tráfego pelo Estreito de Ormuz.