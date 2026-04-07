Nova Odessa amplia acervo da Biblioteca Municipal com 571 livros infantis

Unidade também passa a contar com obras de Raphael Montes; empréstimos podem ser feitos mediante carteirinha, com até 4 livros por 15 dias

A Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves, da Prefeitura de Nova Odessa, recebeu nesta segunda-feira (06/04) 571 novos livros infantis contemplados pelo PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático). O acervo também passa a contar com títulos que estão em alta e já conquistaram muitos leitores, como o box da série “Os Bridgertons”, o box “Diário de um Banana” e obras do aclamado escritor nacional Raphael Montes.

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As novas aquisições visam atender a diferentes faixas etárias e gostos literários, tornando o espaço ainda mais atrativo para a comunidade. “Queremos que a Biblioteca seja um ponto de encontro e fonte de imaginação e o aprendizado para todos os leitores de Nova Odessa”, destacou o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Como retirar livros

A Biblioteca Municipal conta com milhares de livros em seu acervo, entre clássicos da literatura, obras técnicas, ficção nacional e internacional, periódicos e multimídia. Para emprestar os exemplares é necessário que os interessados façam a carteirinha apresentando documento com foto e comprovante de residência (físico ou digital). Cada leitor pode retirar até 4 livros por vez, com prazo de devolução de 15 dias.

O espaço fica no histórico prédio do Centro Cultural Herman Jankovitz, localizado na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro de Nova Odessa e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3466-2196 ou e-mail [email protected].

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