Especialista orienta rotina simples para quem convive com marcas de espinhas

A participante Chaiany Andrade que acabou de deixar o Big Brother Brasil 26 também trouxe à tona um tema comum a muitos brasileiros: pele acneica e marcas aparentes. Caracterizada por oleosidade acentuada, inflamações recorrentes e cicatrizes, essa condição exige uma rotina disciplinada e escolhas adequadas de produtos.

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Para a cosmetóloga Patrícia Elias, referência nacional em estética e com quase 8 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o cuidado diário e bem conduzido pode melhorar significativamente o aspecto da pele.

A base de qualquer tratamento começa pela higienização, e isso não significa, segundo Patrícia, apenas lavar o rosto. “Uma limpeza correta remove o excesso de sebo e impurezas acumuladas e, principalmente, prepara a pele para receber os ativos. Quando esse passo é negligenciado, os poros tendem a obstruir com mais facilidade.”

Na sequência, o tônico assume função de complementação. A profissional explica que ele ajuda a restabelecer o equilíbrio natural da pele. “Além de auxiliar no controle da oleosidade, o tônico contribui para reduzir inflamações leves e deixar a pele mais receptiva aos próximos produtos.”

Hidratar, mesmo diante do brilho excessivo, continua sendo necessário, e Patrícia observa que muitas pessoas suspendem essa etapa por receio. Entre os ativos de maior destaque está a aloe vera (babosa), planta tradicionalmente conhecida por suas propriedades hidratantes, calmantes e regeneradoras, que agora ganha protagonismo respaldada pela ciência.

Chaiany e alternativas

“A aloe vera pode ser utilizado em todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Procure produtos livre de parabenos, fragrâncias sintéticas e corantes.Além da hidratação profunda, atua como calmante, regenerador e protetor contra danos causados por sol e poluição”, afirma a especialista. “Quando a pele não recebe hidratação adequada, pode reagir produzindo ainda mais óleo. Fórmulas leves, em gel ou livres de óleo, mantêm o equilíbrio sem pesar.”

A proteção solar diária também integra a rotina básica. A esteticista reforça que a exposição aos raios ultravioleta interfere diretamente nas manchas. “O protetor deve ser específico para pele acneica. A radiação pode escurecer marcas já existentes e dificultar a cicatrização”.

Outro ponto relevante envolve a escolha dos ativos, pois nem todos os produtos funcionam para todos os quadros. “Substâncias como o ácido salicílico auxiliam na renovação celular e no controle inflamatório. Já componentes calmantes ajudam a reduzir vermelhidão”, afirma. O excesso de fórmulas agressivas, alerta, pode provocar efeito contrário.

Patrícia lembra ainda que os resultados não surgem de forma imediata, o processo exige constância e ajustes ao longo do tempo. Em casos persistentes ou mais intensos, a avaliação de um profissional é recomendada para definição de conduta individualizada.

No cotidiano, atitudes simples complementam o tratamento. “Evitar tocar o rosto repetidamente, manter fronhas e toalhas sempre limpas e cuidar da alimentação são hábitos que impactam diretamente na saúde da pele”, orienta.

Patrícia Elias é bacharel em Estética e Cosmetologia e pós-graduada em Dermaticista pela Faculdade IBECO. Especialista em tratamento de Melasma, hipercromias, flacidez cutânea e saúde da pele em geral, Patrícia é sócia fundadora da Clínica de Estética e comanda o maior canal do YouTube brasileiro para este ramo com 7,74 milhões de inscritos. O sucesso na internet aconteceu pelo desejo que ela tinha de levar as informações verdadeiras e seguras para as pessoas que procuram por cuidados da pele.