Com 10 cervejarias da região, Americana realiza 4ª Rota Cervejeira (10 a 12/4)

Com a participação de 10 cervejarias da região, a Prefeitura de Americana realiza, de 10 a 12 de abril, a 4ª edição da Rota Cervejeira, no Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil. O evento reúne produtores artesanais, gastronomia e música ao vivo em um dos principais festivais do gênero na região. Em 2025, um público rotativo de 29 mil pessoas passou pelo CCL durante os três dias.

A programação contará com cervejarias de Americana e outros municípios, em parceria com o Polo Cervejeiro da RMC (Região Metropolitana de Campinas). O evento também terá food trucks, shows musicais e área kids. A entrada é solidária: 1 kg de macarrão, farinha de trigo ou fubá para destinação às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

“Vem aí mais um evento pensado com muito carinho para oferecer cultura e gastronomia às famílias de nossa cidade. A Rota Cervejeira tem ótima aceitação do público e estamos ansiosos para rever todos os amigos mais uma vez no CCL”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

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Dez cervejarias artesanais marcam presença na Rota Cervejeira de 2026, sendo quatro delas de Americana: Kalango Cervejaria, Seven Hands, Marés Cervejaria Artesanal e HopBeer. Completam a lista Tesla Cervejaria, Grifo Cervejaria, Landel Cervejaria, RuErA, Formiga Cervejaria e Seo Carneiro Cervejaria, representando os municípios de Campinas, Valinhos e Holambra.

“A Rota Cervejeira se consolidou como um dos eventos mais aguardados do Calendário Cultural de Americana, por reunir, em três dias, o melhor da gastronomia, da música e da cultura produzida em nossa cidade. O evento atrai visitantes de toda a região, promovendo o turismo e apoiando o produtor e o comércio local”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da RMC, o evento tem produção da Bokme! Produções e apoios do Conselho Municipal do Turismo (Comtur), Região Turística Bem Viver e FAM (Faculdade de Americana).

Confira a programação musical:

10/04 (sexta-feira)

18h30 – Pra Swingar

20h30 – Banda Edhem

11/04 (sábado)

16h – Ska7

18h – Suzy Kill (Creedence Cover)

20h – Elephant

12/04 (domingo)

14h – Relíquia Power Trio

17h – New Kids On The Rock

20h – Artéria Rock

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