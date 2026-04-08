Últimos dias para olhar Júpiter no Observatório Municipal de Americana
Os interessados em observar Júpiter ainda neste ano devem agendar a ida ao Observatório Municipal de Americana (OMA) o quanto antes para aproveitar as melhores condições de visibilidade do planeta.
O espaço público vinculado à Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, recebe grupos de até 15 pessoas em sessões às quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 21h30.
O acesso ao observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado na Rua Abrahim Abraham, 400, no Parque Residencial Nardini.
De acordo com o astrônomo Carlos H.A. Andrade, Júpiter começa a se afastar das condições ideais de visualização. “Visto do OMA, o planeta já se encontra baixo no horizonte Noroeste. Por conta disso, a dica é que os interessados se apressem e aproveitem esta oportunidade única para contemplar um dos astros mais impressionantes do sistema solar”, destacou.
Visitas
As visitas devem ser agendadas antecipadamente pelo telefone (19) 3408-4800. A atividade está sujeita às condições climáticas e em caso de céu encoberto ou chuva, as sessões são automaticamente suspensas.
O secretário municipal de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, reforçou o convite à população. “O OMA é um verdadeiro patrimônio de Americana e proporciona a oportunidade de aprender mais sobre os astros por meio da observação dos corpos celestes e dos fenômenos astronômicos”, destacou.
