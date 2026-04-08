Marcos Caetano discute melhorias para região do Parque Gramado com Odir

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na quarta-feira (1º) com o vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, para discutir sobre demandas da região do Parque Gramado.

Durante o encontro, o parlamentar apresentou questões relacionadas ao cotidiano dos moradores do bairro, com destaque para temas como infraestrutura, segurança pública, limpeza urbana e organização do trânsito.

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“Fui procurado por cidadãos que apresentaram reivindicações quanto a situações que têm impactado diretamente a qualidade de vida da população”, afirmou Marcos.

O parlamentar ressaltou ainda a importância do diálogo com o Poder Executivo. “Nosso papel é ouvir a comunidade e levar suas demandas até quem pode resolvê-las, buscando sempre respostas concretas”, afirmou.

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