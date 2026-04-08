Atuais finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo estreiam hoje no maior torneio continental.

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O Verdão vai buscar se redimir do ano passado quando não ganhou nenhum título e ainda viu o Flamengo se tornar o primeiro brasileiro tetra da Liberta.

Palmeiras se preparando

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (07), no campo do Colégio Jorge Washington, em Cartagena (COL), e fechou a preparação para a estreia na CONMEBOL Libertadores 2026, contra o Junior Barranquilla-COL, às 21h30 desta quarta (08), no Estádio Olímpico Jaime Morón León. O elenco realizou um trabalho tático posicional, um complemento físico e um recreativo.

Em recondicionamento físico e sob controle de carga, o atacante Paulinho participou de todo o treino com o grupo, enquanto o também atacante Vitor Roque seguiu seu cronograma individual e fez trabalhos em separado no gramado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

O lateral-esquerdo Arthur disputará sua primeira Libertadores na carreira. Promovido ao elenco profissional nesta temporada, a Cria da Academia de 20 anos tem sete jogos pelo clube, quatro deles como titular. Ele relembrou o bicampeonato continental do Verdão em 2020 e 2021 e comentou a ajuda que tem recebido dos companheiros de defesa.

“É inexplicável a sensação de felicidade de estrear em Libertadores pelo Palmeiras, uma competição que eu cresci assistindo. Vi os dois títulos seguidos pela TV e agora participar dela é muito legal”, disse. “Sempre temos de estar preparados, nunca se sabe quando a oportunidade vai aparecer. É estar preparado para dar o melhor para a equipe. Eu acabo me comunicando mais com o pessoal da defesa, o Murilo e o Gómez me ajudam bastante nesse momento, uma fase nova para mim. Graças a Deus estou conseguindo me sair bem, com a ajuda deles, para no final o Palmeiras sair campeão”, completou.

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