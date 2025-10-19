Americana: ‘Futuro Certo’ tem vagas do curso de “Docinhos para Festa”

O Programa Futuro Certo, desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, está com inscrições abertas para o curso de “Docinhos para Festa”.

São oferecidas 20 vagas para o período da tarde. As aulas serão ministradas de 29 de outubro a 19 de novembro, das 13h às 17h10, na sede da Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), na Rua Pica-Pau, 80 – Jardim dos Lírios. O curso é realizado por meio do Programa Trampolim, do Governo de São Paulo.

“Esse curso promove capacitação rápida em uma área em que o aluno já pode obter renda quase imediata, uma vez que possibilita que ele trabalhe da própria casa e amplie seus ganhos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

As inscrições são realizadas virtualmente pelo site www.qualificasp.sp.gov.br. Basta localizar o município de Americana na página e efetuar a inscrição. Quem tiver dificuldade em acessar a internet pode se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Rua Anhanguera, 40 – Centro.

