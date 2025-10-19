Praça São Domingos, em Americana, recebe melhorias

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa melhorias na Praça São Domingos, localizada no cruzamento das avenidas Nove de Julho e Carmine Feola, em frente à Paróquia São Domingos. O objetivo é garantir mais conforto e segurança aos moradores da região que frequentam o espaço.

As intervenções no local incluem a revitalização do passeio público, pintura, troca do mobiliário urbano e retirada do ponto de táxi desativado. Os trabalhos começaram com a remoção do calçamento antigo e a concretagem das novas calçadas, executada nesta quinta-feira (16).

“A Praça São Domingos é um ponto tradicional de convivência para os moradores e merecia essa revitalização. Nosso objetivo é proporcionar à população um espaço mais bonito, seguro e funcional, com novo calçamento, mobiliário renovado e melhor acessibilidade. Essa é mais uma ação que reforça o cuidado da administração com os espaços públicos da cidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

