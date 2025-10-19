Santa Bárbara conclui Avaliação de Densidade do Aedes e reforça alerta

Município apresenta índices baixos e mantém monitoramento contínuo com ovitrampas durante todo o ano

O Departamento de Vigilância em Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste concluiu, na última semana, a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), ação que faz parte das atividades de monitoramento do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ADL é uma metodologia preconizada pelo Ministério da Saúde, com visitas a quarteirões sorteados por sistema nacional, garantindo uma amostragem representativa do Município. Durante o levantamento, os agentes coletam amostras de larvas em imóveis residenciais e comerciais, identificando a presença do vetor e o nível de infestação.

Nesta etapa, foram visitados 7.777 imóveis, dos quais 4.045 receberam vistoria efetiva. Os demais estavam fechados ou tiveram recusa de visita no momento da ação. Os resultados apontaram Índice Predial e Índice de Breteau de 0,2, valor inferior ao registrado em 2024, quando foi de 0,3 no mesmo período do ano, mês de outubro. Vale ressaltar que índices abaixo de 1,0 indicam baixo risco de infestação, refletindo o impacto positivo das ações contínuas de prevenção e controle realizadas pela equipe.

Além dessa atividade, realizada pontualmente para verificação das áreas com maiores índices de infestação do mosquito em Santa Bárbara, é realizado o levantamento entomológico contínuo por meio de ovitrampas, que permite o acompanhamento semanal da infestação do mosquito ao longo de todo o ano. Esses levantamentos são fundamentais para direcionar o trabalho das equipes e identificar os bairros com maiores riscos de infestações.

Orientações

As ações no combate ao mosquito Aedes aegypti seguem ininterruptas durante todo o ano. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste reforça que a participação da população é essencial e incentiva a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

