Americana tem miss e mister fitness hoje domingo. O evento acontece no Teatro Paulo Autran a partir das 17h com show às 18h.
Entrada R$ 30 + 1kg de alimento.
Sobre o Evento Fitness
O concurso é um desfile fitness aberto a todas as idades, com o objetivo de apresentar o trabalho realizado na academia e os resultados conquistados pelos participantes.
A iniciativa busca incentivar a prática regular de atividades físicas e promover um estilo de vida mais saudável.
A auto estima dos praticantes de academia também está no escopo do evento.
Quando domingo, 19 de outubro de 2025
Abertura: 17:00
Onde Teatro Paulo Autran
Rua Belém, 233, Jd. Nossa Senhora de Fátima, Americana – SP – 13478-620
