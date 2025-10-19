O concurso é um desfile fitness aberto a todas as idades, com o objetivo de apresentar o trabalho realizado na academia e os resultados conquistados pelos participantes.

A iniciativa busca incentivar a prática regular de atividades físicas e promover um estilo de vida mais saudável.

A auto estima dos praticantes de academia também está no escopo do evento.

Quando domingo, 19 de outubro de 2025 Abertura: 17:00 Comprar ingresso