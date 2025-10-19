Alunos da EE ‘Maestro Germano Benencase’ participam do Câmara Jovem

Cerca de trinta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Maestro Germano Benencase, do bairro Jardim Alvorada, participaram do projeto Câmara Jovem da Câmara Municipal de Americana. Os estudantes simularam uma sessão ordinária da Câmara e atuaram como vereadores por um dia, debatendo questões enfrentadas no dia a dia e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Felipe Talasso Belo (presidente), Guilherme Henrique Mendes Bernava (primeiro secretário) e Maria Eduarda Silva Ribeiro (segunda secretária). Foram discutidas seis indicações.

O presidente da Câmara de Americana, Léo da Padaria (PL), utilizou a palavra para relembrar o período em que foi aluno da escola participante e destacou que os jovens podem definir o rumo de Americana. “No passado também estudei na mesma escola de vocês, hoje me encontro como vereador e presidente da Câmara. Isso mostra que vocês também podem aproveitar as oportunidades para no futuro trabalharem por uma cidade melhor”, disse Léo.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– A indicação de autoria do vereador Felipe Talasso Belo, pedindo a instalação de postos policiais em regiões da cidade e aumento de vigilância, foi aprovada por unanimidade.

– A indicação de autoria do vereador Miguel Tedesco Cardoso, pedindo a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Maestro Germano Benencase, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Gabriel Neris Gorzoni, solicitando a alteração do posicionamento do ponto de ônibus próximo a Escola Estadual Maestro Germano Benencase, foi aprovada foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Paulo André Militão, solicitando providências para coibir queimadas em Americana, foi aprovada foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Richar Kawan de Castro solicitando reparos no asfalto em ruas do bairro Jardim Alvorada foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria da vereadora Vitoria Macedo Alves de Oliveira solicitando a contratação de profissionais da área da saúde para o Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Jardim Alvorada, foi aprovada por unanimidade.

