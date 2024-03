A Secretaria de Educação de Americana iniciou, esta semana, a aplicação da Avaliação de Fluência Leitora em cerca de 850 estudantes de 2º anos do Ensino Fundamental matriculados na rede municipal. Trata-se da primeira avaliação de 2024.

Os testes na rede municipal vão até o dia 5 de março, seguindo o calendário estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC). Uma nova rodada de avaliações acontecerá no fim do ano letivo.

Americana figura entre as 60 cidades paulistas com melhores resultados na alfabetização de crianças na idade certa, o que rendeu o prêmio Município Destaque na Alfabetização, entregue ao prefeito Chico Sardelli em fevereiro. A premiação considerou a Avaliação de Fluência Leitora feita em 2023.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, citou o empenho dos educadores na aplicação dos testes. “Os gestores escolares participaram de formação sobre o tema no fim de fevereiro e mobilizaram as equipes para seguirmos o calendário de avaliações. O incentivo à leitura desde os anos iniciais tem sido uma constante durante a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, com investimentos em projetos literários e livros para os alunos, e estamos certos de que este é o caminho para a formação de leitores e cidadãos críticos”, declarou.