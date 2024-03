A 3ª edição do Gigantinho Campo, competição promovida pela Secretaria de Esportes de Americana voltada às categorias de base, começa neste final de semana com a realização da 1ª rodada do sub-8, sub-10 e sub-12. Ao todo, considerando todas as categorias, 68 equipes estarão na disputa nesta temporada.

Os primeiros jogos serão realizados neste sábado (23) e domingo (24), no período da manhã, nos campos do Centro Cívico, São Vito e Zanaga (confira a tabela abaixo).

“Depois da linda festa de lançamento que tivemos aqui no Centro Cívico, chegou a hora da bola rolar de fato para mais uma edição do nosso Gigantinho Campo. Tenho certeza que o final de semana será recheado de muitos gols e contará com uma grande participação das famílias. Boa sorte a todas as equipes”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a tabela do final de semana:

1ª rodada – Sábado, 23/03

Centro Cívico (1)

8h – Bola na Rede x Camisa 1 (sub-8)

8h50 – Bola na Rede x Camisa 1 (sub-10)

Centro Cívico (2)

8h – Camisa 10 – B x Projeto Praia Azul (sub-8)

8h50 – Camisa 10 – B x Projeto Praia Azul (sub-10)

São Vito (1)

8h – Instituto Jr Dias – A x Ipiranga (sub-8)

8h50 – Instituto Jr Dias – A x Ipiranga (sub-10)

9h40 – São Roque x Colorado (sub-8)

10h30 – São Roque x Colorado (sub-10)

São Vito (2)

8h – Na Cara do Gol x Projeto FC (sub-8)

8h50 – Na Cara do Gol x Projeto FC (sub-10)

9h40 – Instituto Jr Dias – B x Morada do Sol (sub-8)

10h30 – Instituto Jr Dias – B x Morada do Sol (sub-10)

1ª rodada – Domingo, 24/03

São Vito

8h – Camisa 10 – A x Cidade Jardim (sub-12)

9h – São Vito x Parque Gramado (sub-12)

10h – Camisa 10 – B x Estrela Azul (sub-12)

11h – Colorado x Projeto FC (sub-12)

Zanaga

8h – São Manoel x Aesca (sub-12)

9h – Instituto Jr Dias x Na Cara do Gol (sub-12)

10h – Bola na Rede x Unidos (sub-12)

11h – Morada do Sol x Projeto Praia Azul (sub-12)