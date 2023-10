A Prefeitura de Americana iniciou nesta quarta-feira (18) uma nebulização

de inseticida e larvicida para o combate aos pernilongos. O trabalho da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), órgão da Secretaria de Saúde, está sendo feito em áreas às margens do Ribeirão Quilombo, do Córrego do Pyles, do Sítio da Gruta e nos bairros Antônio Zanaga, Jaguari, Bertini, Praia Azul, Nielsen Ville e Parque Novo Mundo.

De acordo com o setor, nas últimas semanas houve um aumento significativo no número de reclamações de moradores sobre os mosquitos, o que motivou a operação. Segundo o coordenador do setor de Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes, os produtos utilizados são para atuar tanto na fase adulta do pernilongo, como na fase aquática (embrionária). “Nós estamos atuando com um inseticida e larvicida de baixa toxicidade, o que minimiza o impacto ambiental tendo ação nas fases adulta e imatura do pernilongo”, esclarece.

Ele ainda chama a atenção para fatores climáticos que colaboram no aumento da procriação do inseto. “É preciso lembrar que nós estamos na primavera, período favorável à proliferação devido às altas temperaturas e ocorrência de chuvas”, exemplifica. A nebulização prosseguirá até sexta-feira (20).

O pernilongo comum (Culex quinquefasciatus) não tem capacidade vetorial na transmissão de doenças como Dengue, Chikungunya ou Zika, porém sua infestação causa incômodos pelas picadas e possíveis processos alérgicos.

A maior incidência ocorre geralmente às margens de rios, devido às condições hídricas que facilitam a desova e reprodução, sobretudo durante a fase aquática (ovo, larva e pupa).

As recomendações da Uvisa para reduzir o incômodo causado por pernilongos nas residências é manter janelas com telas mosquiteiro e fazer uso regular de repelentes.

No caso de infestação, para quaisquer esclarecimentos ou reclamações, a unidade pede para que o morador entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) da Prefeitura, pelo telefone (19) 3475-9024.

