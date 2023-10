Brechó em Americana: cresce o número de adeptos

Com representatividade nos Estados Unidos e países da Europa, os brechós

vêm ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros. O mercado de moda circular deve crescer de 15% a 20% até 2030 no país de acordo com as projeções do Boston Consulting Group (BCG). Já o Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), estima que o mercado de roupas usadas deve ultrapassar o varejo de moda em 2024, assim como o valor do setor de fast fashion até 2030. A utilização de itens de segunda mão é mais do que um hábito, é uma mudança de vida.

Um dos exemplos de crescimento nesta área e que já está presente em Americana é o Peça Rara, rede de franquia líder no segmento second hand. A marca foi fundada há 16 anos por Bruna Vasconi e hoje conta com a atriz Deborah Secco como sócia.

“O consumo consciente é uma mudança de hábitos, uma virada de chave, um novo estilo de vida. Então, é importante pensar sempre em reusar, reciclar e reparar os itens. Ao incentivar a reutilização e a redução do descarte de mercadorias, impactamos significativamente o ciclo de vida dos produtos comercializados e promovemos o consumo consciente. Essa abordagem vem sendo cada vez mais aceita pelos consumidores, que buscam marcas que tenham um propósito claro e onde ele se aplica. Acreditamos em um novo estilo de vida, por meio de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social”, explica a CEO do Peça Rara, Bruna Vasconi.

Diferente de um brechó tradicional, os itens do Peça Rara são distribuídos pelo espaço em araras e móveis que fazem com que todas as peças sejam encontradas facilmente. Todos os itens são separados por setores, incluindo feminino, infantil, masculino e, em alguns unidades, casa. Em média, os descontos podem chegar a até 50%, proporcionando uma oportunidade aos que desejam economizar. O consumidor pode ainda deixar roupas ou itens de casa fora de uso em consignação e voltar para buscar o valor arrecadado ou ficar com créditos que podem ser utilizados na própria loja. O diferencial é que estamos falando de peças únicas.

As lojas do Peça Rara contam com novidades diariamente, com excelente custo-benefício. Entre os diferenciais, a rede realiza uma curadoria das peças, higieniza os itens, sempre atuando com base no propósito da marca, visando uma nova utilização do bem. Aqueles que não passaram pela curadoria para ir para lojas têm dois caminhos – o fornecedor pode retirar ou doar para os bazares do Instituto Eu Sou Peça Rara, que nasceu com o intuito de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. O que vai para o instituto é colocado à venda com preços simbólicos e os valores são doados integralmente às causas sociais apoiadas pelo Peça Rara.

No ponto de venda de Americana, o público é majoritariamente feminino, com idade entre 35 e 40 anos. Dessa forma, há uma vasta opção de produtos para gestantes que querem preparar o seu enxoval para a chegada do bebê ou mamães que buscam comprar roupinhas para cada fase do desenvolvimento dos pequenos. O local também é uma ótima alternativa para mulheres que gostam de garimpar novidades com ótimos preços, junto com as amigas, para produzir um look para uma ocasião especial ou para festividades. Também há itens voltados para homens, que podem acompanhar esposas e amigas durante a jornada de compra. Para se ter ideia, é possível comprar um look completo, com camisa, calça e sapato por, em média, R$ 150.

Franchising em Americana

De acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), a cidade de Americana, localizada no interior de São Paulo, registrou um crescimento de 13% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda com base nos três primeiros meses do ano, houve uma variação de 5% no número unidades, totalizando 402 em operação na região. Além disso, o período registrou um incremento de 8% na geração de emprego.

O interior paulista já é considerado o maior mercado consumidor do país. Segundo dados do IPC Maps, pesquisa divulgada anualmente pela IPC Marketing Editora, São Paulo tem 24 milhões de habitantes no interior do Estado, sendo 16 milhões com idade acima de 18 anos, de todas as classes sociais. O potencial de consumo das categorias vestuário, calçados, acessórios, mobiliário e artigos para o lar somadas alcança o montante de R$ 43 bilhões.

Crescimento do Peça Rara

Em 2023, o Peça Rara planeja manter um ritmo forte de crescimento, chegando a um faturamento de cerca de R$ 190 milhões e 140 unidades. A prioridade para este ano são as cidades polo com população acima de 100 mil habitantes no interior do País e os estados do Sul e Norte. Para quem deseja se tornar um franqueado, o investimento inicial é de R$ 400 mil, com faturamento médio mensal de R$ 190 mil, lucratividade de 10% a 17% e prazo de retorno de 14 a 20 meses. Neste ano, a marca recebeu o Selo de Excelência em Franquia e o Prêmio de Sustentabilidade, ambos realizados pela ABF.

Sobre o Peça Rara Brechó:

Líder em seu segmento e com 16 anos de atividade, a rede de franquias de brecho que dá vida nova e ressignifica roupas e outros itens domésticos nasceu em Brasília e atualmente tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Oferece, além de moda feminina, masculina e infantil, itens de decoração para a casa como quadros, tapetes, vasos, entre outros. A marca aposta em um novo estilo de vida por meio de uma sociedade comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social com o conceito second hand (uso de segunda mão), que promove a economia circular e o consumo consciente.

