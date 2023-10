Bar do Paulinho 13 (1ª divisão) e Truco de Calçada (2ª divisão) foram os campeões

do “Fábrica de Amizades 2013” – Campeonato Barbarense de Truco, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Os jogos finais do campeonato foram disputados nesta quarta-feira (18) no Salão Social do União Barbarense.



Na 1ª divisão, o Bar do Paulinho 13 venceu o New Car na decisão, enquanto o Jogo Limpo assegurou a 3ª posição ao vencer o Truco F.C. A divisão de elite do campeonato reuniu 19 equipes e 95 jogadores.

Já na 2ª divisão, o Truco de Calçada venceu na final o Truco de Rua, e o Mãos de Aço conquistou o 3º lugar com vitória sobre o Milionários. A divisão de acesso reuniu 26 equipes e 130 jogadores.

