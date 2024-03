Americana inicia novo ciclo de dedetização nas escolas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, inicia nesta quarta-feira (27) um novo ciclo de dedetização nas escolas da rede municipal. Todas as unidades receberão os serviços, que ocorrem inclusive durante o feriado prolongado.

As creches Taperá (São Manoel), Curimã (São Vito), Anajá (Jardim das Flores) e Chuí (Mathiensen) serão as primeiras escolas a receberem as equipes, em horário após o fim de expediente, para preservar a saúde dos profissionais e das crianças atendidas.

Na quinta-feira (28), serão contemplados os Centro Integrados de Educação Pública (CIEPs) Prof.ª Oniva de Moura Brizola (Zanaga) e Prof. Octávio César Borghi (Cidade Jardim); as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Prof. Milton Santos (Praia Azul), Paulo Freire (Parque Novo Mundo) e Darcy Ribeiro (Jardim da Paz) e as Casas da Criança Araúna (Jardim dos Lírios) e Arapiranga (Jardim da Paz).

No sábado (30), a dedetização acontece no CAIC Prof. Sylvino Chinelatto e na Creche CAIC, ambos no Jardim da Paz; no CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo) e na EMEF Prof. Florestan Fernandes (Morada do Sol).

A aplicação prossegue na próxima semana, após o horário das aulas em dias úteis e no sábado, seguindo o cronograma preparado pelo Setor de Manutenção da Secretaria de Educação.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, lembrou da regularidade com que o serviço é realizado. “A dedetização dos 55 prédios ligados à pasta figura no rol de ações promovidas com o objetivo de assegurar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas em nossas escolas”, disse.