Americana dá início à elaboração do Plano de Educação para 2025-2035

A Prefeitura de Americana iniciou a elaboração do Plano Municipal de Educação para o decênio 2025-2035 com a constituição da comissão especial responsável pelo trabalho. A portaria assinada pelo prefeito Chico Sardelli foi publicada nesta terça-feira (29) no Diário Oficial do Município, disponível no site www.americana.sp.gov.br.

A Comissão Especial para elaboração do Plano Municipal de Educação tem a finalidade de coordenar, analisar e propor as diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no município de Americana pelo período de dez anos.

Compete ao grupo a realização de estudos e diagnósticos sobre a situação educacional no município; a promoção da participação popular por meio de consultas públicas, audiências e outros mecanismos; a elaboração da proposta do Plano Municipal de Educação para o decênio 2025-2035, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação e na legislação pertinente; e a apresentação da proposta final.

“O Plano Municipal de Educação estabelece diretrizes para o ensino em toda a cidade, não apenas na rede municipal, e por isso é muito relevante que a sociedade participe ativamente, para que a construção do futuro de nossas crianças e adolescentes seja feita coletivamente”, disse o secretário de Educação e presidente nato da comissão, Vinicius Ghizini.

O grupo é composto também pelos seguintes membros técnicos da Secretaria de Educação: Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca, Alessandra Maraísa Miranda Pereira, Dinameire Perpétua Pinheiro Pascoal, Eliana Cristina Arcaro Baird, Graciete Pereira da Silva e Salete Cristina Pelisson da Cruz.

