Prefeitura aumenta valor de repasse a entidades parceiras da Educação de Americana

A Prefeitura de Americana aumentou o valor de repasse às entidades filantrópicas e escolas parceiras da Educação municipal responsáveis pelo atendimento de 2 mil crianças em vagas de creche em período integral. O reajuste concedido foi superior a 12% para o atendimento de crianças de berçário 1 e maternal 1 e 2. As parceiras acompanham o calendário escolar da rede municipal de Educação de Americana e retomaram as atividades pedagógicas com crianças no último dia 22.

“O prefeito Chico Sardelli acolheu o apelo das filantrópicas e escolas parceiras da Educação municipal e teve a sensibilidade de conceder este reajuste extemporâneo, sem prejuízo da revisão anual, diante das demandas apresentadas para o bem-estar de nossas crianças”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

O crédito com reajuste ocorrerá em setembro. Para o atendimento de crianças de 1 ano e um mês a 4 anos incompletos, em período integral, o valor repassado mensalmente passou de R$ 665,57 para R$ 750,00 por matrícula.

O valor mensal referente ao atendimento de bebês de até um ano, em período integral, foi mantido em R$ 907,60 por criança. O repasse mensal a entidades parceiras que atendem crianças com deficiência com vaga em creche permanece em R$ 1.331,15 por atendimento.

