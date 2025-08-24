Americana abre novas inscrições para cursos livres na Escola Municipal de Música

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu inscrições para vagas remanescentes para os cursos livres de coral infantil, trompete, contrabaixo acústico, viola de orquestra e violoncelo oferecidos pela Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”. A inscrição deve ser feita online pelo link https://forms.gle/FvkNnjWwyN8iPEXX8 até o dia 4 de setembro. A participação é gratuita.

Os cursos são destinados a alunos com ou sem experiência musical. Para cursos de instrumento, é obrigatório o uso de instrumento próprio e só é possível se inscrever em uma opção.

A divulgação da lista de aprovados na primeira fase acontece em 5 de setembro deste ano e a segunda etapa, presencial, ocorre entre os dias 8 e 12 de setembro na Escola de Música, localizada no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. A lista final dos aprovados sai no fim do dia 8 e o início das aulas está previsto para 15 de setembro. As listas serão publicadas no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br. As aulas vão até dezembro de 2025.

Coral Infantil

O Coral Infantil “Villa-Lobos” tem vagas para dois períodos, às segundas-feiras 16h30 e 17h30 e, para participar, é preciso ter entre 8 e 12 anos. As aulas de trompete ocorrem à tarde e à noite e a idade mínima para frequentá-las é 10 anos. O curso de contrabaixo acústico acontece pela manhã e a idade mínima do aluno é de 14 anos. Quem tem 14 anos ou mais também pode cursar viola de orquestra, com aulas pela manhã e à tarde. Já o curso de violoncelo é oferecido no período da manhã e a idade mínima é de 12 anos.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, demonstrou orgulho diante do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Música. “Americana oferece orientação especializada para que os alunos se aperfeiçoem e aprimorem seu talento gratuitamente. O resultado são músicos de altíssimo nível, que conquistam o Brasil e carregam o nome de Americana com muito mérito”, declarou.

Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura e na secretaria da Escola Municipal de Música, pelo telefone (19) 3408-4815.

 

