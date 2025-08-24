Habitação dá curso de elétrica a moradores do Vida Nova I e II em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, está promovendo o curso gratuito de Pequenos Reparos em Elétrica, destinado aos moradores dos Condomínios Vida Nova I e II, na região da Praia Azul.

A iniciativa integra o projeto social do Programa Minha Casa Minha Vida, viabilizado por convênio firmado entre o município e a Caixa Econômica Federal (CEF).

O curso é ministrado pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana. As aulas começaram no dia 2 de agosto e seguem em um total de dez encontros, realizados sempre aos sábados, das 13h às 17h.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, ressaltou a importância da qualificação. “A formação é uma oportunidade para que os moradores ampliem o conhecimento e apliquem técnicas em pequenos reparos elétricos, seja para uso próprio, geração de renda extra ou inserção no mercado de trabalho. A parceria com o SENAI garante aprendizado com profissionais de excelência”, afirmou.

Os participantes recebem lanche, transporte e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

