A Prefeitura de Americana interdita, a partir deste domingo (24), trecho da Avenida Antônio Pinto Duarte entre o Portal e o cruzamento com a Rua São Vito, na região da entrada da cidade.

A interdição por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) será necessária para a montagem das estruturas do Roteiro Gastronômico 2025, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto, em comemoração ao aniversário de 150 anos de Americana.

O trecho será fechado para o fluxo de veículos a partir das 6h, como já acontece semanalmente para atividades de lazer e recreação ao ar livre, e permanecerá interditado até o dia 5 de setembro, período que inclui também os trabalhos de desmontagem do evento.

Durante a interdição, os motoristas poderão utilizar as ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi como rotas alternativas. O local estará devidamente sinalizado pela equipe da Utransv.

O Roteiro Gastronômico 2025 contará com shows de Roupa Nova, Ultraje a Rigor, Sami Rico, Ricardo e João Fernando, entre outras atrações, além de mais de 40 pratos com o melhor da gastronomia local.

A entrada será solidária, por meio da doação de 1 litro de óleo para famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. A programação musical completa e a lista de pratos estão disponíveis no site da Prefeitura.

