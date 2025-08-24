Americana: pavimentação da Rua do Eletricista avança com o asfalto

As obras de pavimentação da Rua do Eletricista, no trecho que está sendo prolongado para promover a ligação com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, seguem na etapa de aplicação da massa asfáltica nesta sexta-feira (22). Os trabalhos são executados como contrapartida pela instalação do Americana Shopping e fazem parte das diretrizes estabelecidas junto ao empreendimento para ampliação do sistema viário da região, com acompanhamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura.

O objetivo é melhorar a infraestrutura e a mobilidade do local e garantir mais fluidez e segurança no trânsito. Além da Rua do Eletricista, as intervenções vão incluir também o prolongamento e pavimentação da Avenida Engenheiro Edson José Bassette e da Rua do Tecelão, auxiliando na organização e distribuição do tráfego no entorno do shopping.

Obra

“Essa obra representa um avanço importante para a mobilidade da região. A conexão da Rua do Eletricista com a Avenida Nossa Senhora de Fátima vai melhorar a fluidez do trânsito e trazer mais segurança aos motoristas. Além disso, as demais intervenções previstas no projeto vão fortalecer a infraestrutura viária do entorno, gerando benefícios diretos para a população e acompanhando o crescimento da cidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além do prolongamento das vias, serão executadas também outras contrapartidas previstas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), como o recapeamento de trechos da Rua do Eletricista e da Rua do Metalúrgico, bem como adequações na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

