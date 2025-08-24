O São Paulo passou fácil pelo Atlético Mineiro na noite deste domingo em partida da segunda rodada do returno do Brasileirão. O jogo terminou 2 a 0 com o time paulista impondo o futebol proposto pelo treinador argentino.
Pablo Maia abriu o placar aos 23′ do primeiro tempo e o Atlético reagiu e pressionou pelo empate na parte final da 1a etapa. Os mineiros chegaram a marcar, mas o bandeirinha anulou o lance.
A pressão do Tricolor foi intensa na segunda etapa, mas o gol só saiu aos 36, com Tápia, que aproveitou cruzamento vindo da direita.
São Paulo bem na tabela
Com resultado o Tricolor sobe na tabela e vai aos xx pontos. O galo poupou algum de seus principais jogadores de olho nas quartas de final da Copa do Brasil.
