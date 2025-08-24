Prefeito Rafael Piovezan visita obras de atacadista em Santa Bárbara

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou na quinta-feira (21) as obras do Paulistão Atacadista, novo empreendimento em implantação no Município. O atacarejo pertencente ao grupo Savegnago está em construção na esquina das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, área central da cidade.

Com investimento de R$ 40 milhões para a implantação, o Paulistão Atacadista terá 8 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 22 mil metros quadrados. A seleção para os profissionais que atuarão no empreendimento já teve início, com 160 vagas de emprego abertas. Os interessados podem procurar pelo Desenvolve Santa Bárbara | Casa do Trabalhador ou acessar o link https://carreiragruposavegnago.jobs.recrut.ai/paulistaoatacadista.

Opção

“Vem aí mais uma opção de consumo em nossa cidade. Isso é desenvolvimento econômico e social, com geração de emprego e renda. Nas próximas semanas o Paulistão Atacadista abre as suas portas, oferecendo produtos com bons preços e possibilitando a realização de sonhos de quem vai iniciar o seu trabalho”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Grupo

O grupo Savegnago possui 63 lojas Savegnago Supermercados, 5 lojas atacarejo Paulistão Atacadista, 3 lojas Savegnago Prático, 4 postos de combustíveis Autoposto Savegnago, 2 Centros de Distribuição, 1 Centro Comercial Savegnago e 1 Centro Administrativo, somando mais de 12 mil colaboradores. O Paulistão Atacadista é reconhecido com as certificações Great Place to Work (GPTW) – o que destaca seu compromisso com uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação constante – e CHEP – empresa global líder em gestão e transporte com reconhecimento internacional, com certificado de sustentabilidade pelo reconhecimento do trabalho da rede na área de Logística.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP