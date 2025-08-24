A Sabesp registrou lucro líquido de R$ 3,6 bilhões no primeiro semestre de 2025, um avanço de 78% em relação ao mesmo período de 2024. Mais do que um bom resultado financeiro, o desempenho comprova que é possível gerar lucro com impacto social: cada real ganho pela companhia retorna à sociedade na forma de investimentos, empregos, tributos e melhoria da qualidade de vida.

“A Sabesp está trabalhando para antecipar a meta de universalização do saneamento básico em São Paulo. Isso significa benefícios diretos para o meio ambiente, a saúde e o bem-estar da população. E, à medida que a empresa cresce, ela impulsiona toda a cadeia de negócios do setor, gerando empregos, renda e mais arrecadação de impostos”, afirma Samanta Souza, Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade.

No semestre, a Sabesp aplicou R$ 7,3 bilhões (+55%) em custos operacionais e execução de obras, contratando serviços e adquirindo insumos de empresas parceiras. Apenas em energia, materiais e outros serviços, foram R$ 414 milhões investidos. Estima-se que esses recursos tenham gerado cerca de 40 mil empregos diretos e indiretos no estado.

Além disso, a companhia pagou R$ 1,34 bilhão em salários, benefícios e contribuições ao FGTS para seus colaboradores, e recolheu tributos que se convertem em políticas públicas e serviços essenciais.

Do lucro obtido, R$ 2,7 bilhões (75%) serão reinvestidos diretamente no negócio, reforçando o plano de antecipar a universalização, que prevê R$ 70 bilhões em investimentos até 2029. Os 25% restantes serão distribuídos aos acionistas, incluindo o Governo do Estado de São Paulo, que detém 18,3% das ações.

Seguindo as regras da desestatização, a parcela destinada ao Estado — R$ 162 milhões — será aplicada integralmente no Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento (FAUSP), garantindo modicidade tarifária e acelerando a inclusão de mais famílias na rede de água e esgoto.

O lucro da Sabesp, portanto, não se encerra no balanço:

ele se transforma em obras, preservação ambiental, saúde pública e desenvolvimento econômico, impactando positivamente milhões de vidas em todo o estado de São Paulo.

