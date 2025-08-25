PAT disponibiliza 364 vagas de emprego em Americana

Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 364 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Com Experiência 2

Açougueiro JR – Sem Experiência 3

Ajudante de cozinha – Com Experiência 10

Ajudante de Eletricista – Temporário – Com Experiência 10

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3

Ajudante de Produção – Com Experiência 30

Ajudante de Produção – Sem Experiência 3

Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 3

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 3

Ajudante Geral – Com Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Assistente Comercial – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 6

Atendente de Loja – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 16

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 4

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 3

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 5

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Operador de Injetora – Sem Experiência 2

Auxiliar de Usinagem – Com Experiência 1

Balconista de Frios – Sem Experiência 3

Balconista de Padaria – Sem Experiência 5

Caldeireiro – Com Experiência 1

Caseiro – Com Experiência 1

Chapeiro – Com Experiência 2

Chaveiro – Aprendiz – Sem Experiência 1

Consultor de Negócios – Com Experiência 1

Consultor de Relacionamento I – Sem Experiência 15

Controlador de Acesso – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 9

Costureira – Sem Experiência 30

Cozinheiro – Com Experiência 2

Eletricista – Com Experiência 6

Eletricista – Temporário – Com Experiência 10

Embalador – Sem Experiência 3

Emplacador Itinerante – Sem Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 3

Faxineiro – Sem Experiência 10

Mecânico de Manutenção Industrial e Montagem – Com Experiência 1

Mecânico de Máquina de Fiação – Com Experiência 1

Mecânico Industrial – Com Experiência 1

Monitor de Alarme – Sem Experiência 1

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 4

Office-Boy – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 3

Operador de Furadeira Radial – Com Experiência 1

Operador de Telemarketing em Vendas – Sem Experiência 12

Operador Máquina de Endiretadeira Arame – Sem Experiência 1

Orçamentista Projetista – Com Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência 2

Soldador – Com Experiência 1

Supervisor de Manutenção Elétrica – Com Experiência 1

Torneiro Lixador – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 4

Vendedor Interno – Com Experiência 5

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

Vigia – Sem Experiência 20

VAGAS PCD

Aprendiz de Estoque – Sem Experiência 1

Aprendiz de Recepcionista – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Obras Junior – Com Experiência 1

Desenhista Projetista Eletroeletrônico – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 20

Arco Comércio e Varejo 8

Arco Logística 5

Arco Produção 5

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 9

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio Jurídico 1

Estágio para Ensino Médio 12

Estágio Pedagogia 1

Área da Saúde 2

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP