PAT disponibiliza 364 vagas de emprego em Americana
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 364 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.
O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro – Com Experiência 2
Açougueiro JR – Sem Experiência 3
Ajudante de cozinha – Com Experiência 10
Ajudante de Eletricista – Temporário – Com Experiência 10
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3
Ajudante de Produção – Com Experiência 30
Ajudante de Produção – Sem Experiência 3
Ajudante de Serralheiro – Sem Experiência 3
Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 3
Ajudante Geral – Com Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1
Assistente Comercial – Com Experiência 1
Atendente de Loja – Com Experiência 6
Atendente de Loja – Sem Experiência 1
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 16
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 4
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 3
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 4
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4
Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 5
Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1
Auxiliar de Operador de Injetora – Sem Experiência 2
Auxiliar de Usinagem – Com Experiência 1
Balconista de Frios – Sem Experiência 3
Balconista de Padaria – Sem Experiência 5
Caldeireiro – Com Experiência 1
Caseiro – Com Experiência 1
Chapeiro – Com Experiência 2
Chaveiro – Aprendiz – Sem Experiência 1
Consultor de Negócios – Com Experiência 1
Consultor de Relacionamento I – Sem Experiência 15
Controlador de Acesso – Com Experiência 1
Costureira – Com Experiência 9
Costureira – Sem Experiência 30
Cozinheiro – Com Experiência 2
Eletricista – Com Experiência 6
Eletricista – Temporário – Com Experiência 10
Embalador – Sem Experiência 3
Emplacador Itinerante – Sem Experiência 1
Faxineiro – Com Experiência 3
Faxineiro – Sem Experiência 10
Mecânico de Manutenção Industrial e Montagem – Com Experiência 1
Mecânico de Máquina de Fiação – Com Experiência 1
Mecânico Industrial – Com Experiência 1
Monitor de Alarme – Sem Experiência 1
Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 4
Office-Boy – Sem Experiência 1
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 3
Operador de Furadeira Radial – Com Experiência 1
Operador de Telemarketing em Vendas – Sem Experiência 12
Operador Máquina de Endiretadeira Arame – Sem Experiência 1
Orçamentista Projetista – Com Experiência 1
Recepcionista – Sem Experiência 1
Serralheiro – Com Experiência 1
Serralheiro Industrial – Com Experiência 2
Soldador – Com Experiência 1
Supervisor de Manutenção Elétrica – Com Experiência 1
Torneiro Lixador – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 4
Vendedor Interno – Com Experiência 5
Vendedor Interno – Sem Experiência 1
Vigia – Sem Experiência 20
VAGAS PCD
Aprendiz de Estoque – Sem Experiência 1
Aprendiz de Recepcionista – Sem Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Auxiliar de Obras Junior – Com Experiência 1
Desenhista Projetista Eletroeletrônico – Com Experiência 1
Eletricista – Com Experiência 1
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 20
Arco Comércio e Varejo 8
Arco Logística 5
Arco Produção 5
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 9
Estágio em Comunicação 1
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 4
Estágio Jurídico 1
Estágio para Ensino Médio 12
Estágio Pedagogia 1
Área da Saúde 2
