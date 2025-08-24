O Corinthians bateu o Vasco na tarde deste domingo e se afastou do risco da zona do rebaixamento. Já os cariocas novamente se vêem sob risco de voltar ao Z4. O clube paulista estava há 6 jogos sem vencer no Brasileirão.

O jogo disputado no Rio de Janeiro terminou 3 a 2 pros paulistas, que foram melhor durante toda a partida.

Maycon abriu o placar aos 21′ do primeiro tempo e o jogou foi pro intervalo com o Timão na frente.

Gui Negão foi um dos heróis do alvinegro paulista. E Vegetti fez o único gol cruzmaltino, que chegou a empatar a partida.

Gustavo Henrique aproveitou cobrança de escanteio e ampliou para o Corinthians e Rayam, já nos acréscimos, reduziu a diferença fechando o placar.

Corinthians na Copa do Brasil

O Timão volta a jogar na quarta-feira quando vai a Coritiba encarar o Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

