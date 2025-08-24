Americana: Residencial Vida Longa recebe pré-conferência dos Direitos da Pessoa Idosa

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, foi realizada, na manhã desta sexta-feira (22), a pré-conferência dos Direitos da Pessoa Idosa no Residencial Vida Longa, no bairro Jaguari. Participaram da atividade 13 moradores da unidade, diretoria e profissionais que atuam no Serviço de Acolhimento em República para Pessoas Idosas.

As pré-conferências são preparatórias para a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que acontece no dia 28 de agosto, das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL.

“O ciclo de pré-conferências tem o objetivo de discutir e avaliar os serviços já implantados e desenvolvidos no município voltados à pessoa idosa. É uma oportunidade de apresentar sugestões e novas propostas para melhorar e aprimorar os serviços socioassistenciais e o atendimento prestado em saúde, educação, entre outras áreas, em prol da população idosa”, explicou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

As ações são promovidas nas áreas atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), com o apoio do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e outros parceiros.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+ e Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID).

As inscrições para a Conferência Municipal seguem até 26 de agosto, pelo site da Prefeitura, no banner do evento: www.americana.sp.gov.br.

O evento abordará os seguintes eixos:

1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;

2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;

3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;

4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;

5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.

Programação da Conferência:

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura oficial e composição da mesa com autoridades

9h30 – Aprovação do Regimento Interno

9h40 – Apresentação das ações para a Pessoa Idosa no município – com Beatriz Betoli Bezerra, diretora de Assistência Social e Direitos Humanos

10h30 – Apresentação cultural

10h40 – Palestra Magna – Drª Fabiana Aparecida Carvalho

11h30 – Intervalo

12h10 – Discussão dos eixos

13h30 – Apresentação das propostas

14h – Encerramento

