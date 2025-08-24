O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, viveu um momento especial neste sábado (23) com a alta hospitalar dos trigêmeos Ester, Samuel e Heloá. Os bebês nasceram prematuros no dia 15 de julho, com 32 semanas de idade gestacional e pouco mais de 1 quilo cada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após 38 dias de internação na UTI Neonatal e Maternidade, os irmãos receberam liberação médica para ir para casa. Durante todo o período, foram acompanhados de perto por uma equipe multiprofissional, que ofereceu cuidados especializados e humanizados, essenciais para o desenvolvimento e recuperação dos pequenos.

A saída dos trigêmeos do HM de Americana foi marcada

pela emoção da família e da equipe hospitalar, celebrando não apenas a vitória da vida, mas também o resultado do trabalho dedicado e conjunto dos profissionais de saúde.

A coordenação do eixo materno-infantil do hospital, representada pela enfermeira Sarah Guimarães, também celebrou o momento da despedida. “Ver esses três pequenos recebendo alta com saúde e segurança é motivo de grande alegria e orgulho para todos nós. Cada alta é uma vitória, e esta em especial ficará marcada na vida de cada profissional que, com excelência, trabalha diariamente em prol desses pequenos guerreiros”, destacou Sarah.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, gestações múltiplas exigem acompanhamento diferenciado, já que os bebês podem nascer antes do tempo ideal e demandar atenção extra, como a oferecida pela rede pública de saúde de Americana aos trigêmeos Ester, Samuel e Heloá.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + sobre saúde