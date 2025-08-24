Em 2 anos de revitalização, CEO realiza 67 mil procedimentos em Americana

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Americana celebrou, nesta quinta-feira (21), dois anos da entrega, feita pelo prefeito Chico Sardelli, junto do vice-prefeito Odir Demarchi, da reforma e revitalização do espaço. Nesse período, a unidade realizou 18.235 atendimentos e executou 67.185 procedimentos, consolidando-se como referência em prevenção e tratamento em saúde bucal no município.

Entre os principais serviços prestados estão cirurgia oral, diagnóstico bucal, endodontia, odontopediatria, periodontia, exames de raio-x periapical e atendimento especializado a pessoas com deficiência (PCD).

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância da estrutura. “O CEO é um grande avanço para a rede de saúde bucal do município. A revitalização possibilitou ampliar a qualidade dos serviços prestados e reforçou o compromisso da gestão em oferecer um atendimento humanizado e eficiente. Os números comprovam que o investimento feito trouxe resultados diretos para a população”, afirmou.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou o impacto da revitalização. “O Centro de Especialidades Odontológicas é hoje um espaço de referência para os pacientes encaminhados pelas unidades básicas. A estrutura reformada garante mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho para os profissionais, o que se reflete diretamente na qualidade do atendimento”, disse.

Já a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli, reforçou o papel estratégico do serviço. “O CEO integra toda a rede de saúde bucal, recebendo os casos que necessitam de atendimento especializado. Temos uma equipe altamente qualificada e comprometida em oferecer um cuidado integral aos pacientes, o que fortalece a prevenção e amplia o acesso ao tratamento odontológico na cidade”, destacou.

Atendimento

Keler Cristina Feldman, de 50 anos, moradora do bairro Terramérica 3, atualmente em tratamento de canal, elogiou a qualidade do serviço. “Estou sendo muito bem atendida, o espaço é amplo, os recepcionistas são educados e os profissionais realmente comprometidos com o que fazem. Estou muito satisfeita”, declarou.

Já Maria Emília Piva da Cunha, 45 anos, da Praia Azul, que acompanha o irmão com deficiência nos atendimentos, reforçou a sensação de acolhimento. “Somos sempre bem atendidos pela equipe, tanto no atendimento de rotina quanto nas situações de emergência. A estrutura é muito boa e a prefeitura está de parabéns pelo serviço que oferece”, disse.

O prédio do CEO foi totalmente revitalizado, recebendo melhorias estruturais como substituição do telhado, piso, portas e janelas; revisão da rede elétrica e sistema de calhas; instalação de novo forro, luminárias e grades; além de pintura interna e externa, troca das louças, novo calçamento e identificação visual.

O espaço conta, atualmente, com 24 profissionais — 14 dentistas, oito auxiliares de odontologia, um servente, uma estagiária e uma recepcionista — com capacidade para atender cerca de 900 pacientes por mês.

As obras de revitalização foram viabilizadas por meio de emenda parlamentar do deputado federal Guilherme Derrite, atualmente no cargo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no valor de R$ 350 mil, intermediada pelo vereador Thiago Brochi. O município investiu mais R$ 238.035,47 de contrapartida, totalizando R$ 590.241,67 em investimentos. A tramitação documental foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.

