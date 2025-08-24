Fernanda Rizzo Piovezan viabiliza parceria solidária em Santa Bárbara

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan intermediou a primeira doação de tecidos da Macias Têxtil ao Serviço Social em Promoção e Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC), no Parque Zabani nesta terça-feira (19). A iniciativa vai beneficiar diversas mulheres que participam do curso profissionalizante oferecido pela entidade.

“Fomos procurados pelo Roberto e Maria Luiza, da Macias Têxtil e eles manifestaram o desejo de participar e ajudar a comunidade. É uma das funções do Fundo Social de Solidariedade construir pontes entre quem oferece ajuda e quem se beneficia com ela. Ficamos muito felizes com essa parceria e também em conhecer os diversos serviços oferecidos pela entidade que ajuda tantas famílias a terem autonomia em suas vidas e prosperarem”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

A ação contou com a doação de 86 kg de tecido que serão destinados à oficina de costura, curso profissionalizante do Projeto Laços Solidários, da SSPCIC, oferecido à dezenas de mulheres. O curso acontece às terças e quintas no período da noite. As peças confeccionadas são destinadas para uso próprio e para o bazar da entidade e contribuem com a formação das mulheres para o mercado de trabalho.

Participaram do encontro o presidente do SSPCIC, Antonio Pereira, o vice-presidente Luiz Roberto Gatto, as assistentes sociais Irmã Maria Geni de Brito e Mailde da Cruz Prates, do Projeto Laços Solidários, a auxiliar de costura Márcia Vicente Sarro, além da psicóloga Jaqueline Marques Azevedo, da auxiliar Luzia Brígida Budoia Andrella e de Quitéria Maria da Silva, do Conselho Fiscal. A entrega da doação foi realizada pelas colaboradoras da Macias Têxtil, Vania Baião e Patricia Landgraf, do Departamento de Recursos Humanos.

O SSPCIC conta atualmente com seis programas e projetos, mantidos em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, Governo do Estado e Governo Federal. Em 2024 foram realizados mais de 27 mil atendimentos entre sede, no Parque Zabani, e filial, na Cidade Nova.

A Macias Têxtil, localizada no Distrito Industrial de Santa Bárbara d´Oeste é uma das maiores e mais tradicionais empresas têxtil voltadas à produção de tecidos de nylon (poliamida) poliéster ou mistos destes fios, produzindo tecidos para os nichos de mercado de uniforme escolar, esportivo, calçadista, moda feminina/infantil e tecidos técnicos para a área militar e energia eólica/náutica, desde 1945.

