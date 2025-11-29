Americana recebe apresentação especial da Jazz Big Band na programação de Natal

Programação gratuita entre 5 e 16 de dezembro transforma a cidade em um grande cenário natalino e traz show da big band no dia 6

A cidade de Americana dá início ao Encantos e Luzes de Natal 2025, evento que acontece entre os dias 5 e 16 de dezembro e promete transformar praças e espaços públicos em ambientes iluminados, acolhedores e repletos de atrações culturais. Realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a programação reforça o clima de celebração e convivência, oferecendo atividades gratuitas e inclusivas para todas as idades.

Entre os destaques da edição deste ano está a apresentação da Americana Jazz Big Band, marcada para o dia 11 de dezembro, às 20h, na Praça Comendador. Formado por 17 músicos de excelência técnica e trajetória consolidada na cena instrumental, o grupo interpreta um repertório inspirado nas grandes big bands das décadas de 1930 e 40, com arranjos especialmente preparados pelo diretor artístico e guitarrista Guilherme Mauad. O concerto integra a turnê viabilizada pelo ProAC 27/2024 – Difusão de Projetos de Artes da Cena, que leva apresentações gratuitas de jazz a diversas cidades do estado.

Com cerca de 1h30 de duração, o espetáculo apresenta clássicos como “Blue Moon”, “Straight, No Chaser” e “Basie, Straight Ahead”, além de momentos educativos em que os integrantes compartilham curiosidades sobre o jazz, suas raízes e sua evolução. “Nossa missão é apresentar a big band como uma expressão artística acessível e vibrante, capaz de emocionar e aproximar o público dessa tradição musical que marcou gerações”, destaca Guilherme Mauad. A apresentação promete ser um dos momentos mais marcantes da programação natalina, unindo a atmosfera festiva do período ao brilho do jazz executado ao vivo.

O Encantos e Luzes de Natal 2025 contará ainda com a cerimônia de abertura no dia 5 de dezembro, às 18h30, com o acendimento das luzes na Praça Comendador. A programação inclui shows, cortejos temáticos, Presépio Vivo, apresentações de corais, atividades culturais para crianças e famílias e diferentes ações de valorização do patrimônio histórico. O objetivo é criar uma experiência completa, integrando música, artes cênicas, iluminação especial e ocupação dos espaços públicos de forma acessível e acolhedora.

Com classificação livre e estrutura adaptada para garantir acessibilidade, o Encantos e Luzes de Natal reforça o compromisso do município com a democratização da cultura e com a promoção do convívio comunitário. A expectativa é de que milhares de pessoas participem das atividades ao longo dos 12 dias de evento.

SERVIÇO

Apresentação da Americana Jazz Big Band – Encantos e Luzes de Natal 2025

Data: 11 de dezembro de 2025

Horário: 20h

Local: Praça Comendador – Americana/SP

Entrada gratuita

Mais informações: Prefeitura de Americana (@prefeituradeamericana) e @americanajazzbigband

