O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo na noite deste sábado em Lima e ficou como vice campeão da Copa Libertadores deste ano. O clube carioca se torna o primeiro tetra campeão brasileiro do torneio.

O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Danilo, Que já havia sido campeão da Libertadores com o Santos. O jogo também serviu como revanche da final de 2021, quando o alviverde paulista bateu o Flamengo em Montevidéu.

O JOGO

O Flamengo mostrou mais intensidade nos minutos iniciais da partida criando chances e apostando no volume de jogo.

A primeira confusão das da partida foi aos 30 minutos envolvendo o zagueiro Bruno Fucks do Palmeiras e o volante Eric Pulgar do Flamengo. O chileno rubro-negro levou apenas o cartão amarelo.

Palmeiras reclama de expulsão

Os jogadores do alviverde pediram a expulsão de Pulgar, mas nem o var foi chamado.

O Flamengo voltou de novo com mais intensidade para o segundo tempo, Mantendo a pressão e conseguindo bastante lances principalmente em escanteios.

Aos 22, O zagueiro Danilo subiu mais alto na pequena área cabeceou sem chances para o goleiro palmeirense. A bola ainda bateu na trave e foi morrer no fundo das redes.

O Palmeiras quase empatou dois minutos depois, mas Flaco Lopez foi travado no último momento pelo mesmo Danilo autor do gol. Aos 43, Victor Roque perdeu a chance do empate dentro da pequena área. Ele chutou mas o zagueiro do Flamengo conseguiu desviar.

O Verdão manteve a pressão, mas sem levar claros perigos ao gol do argentino Rossi.

