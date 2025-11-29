Tramoia Poética realiza sarau artístico gratuito no CEU das Artes (SBO) no domingo

Neste domingo (30), o CEU das Artes de Santa Bárbara d’Oeste recebe mais uma edição do Sarau Artístico Tramoia Poética. Das 17 às 21 horas, o espaço será tomado por poesia, música, dança, rap e diversas expressões culturais que convidam o público a vivenciar a arte de forma aberta e acessível. A participação é gratuita.

O sarau é aberto à comunidade e conta com microfone livre, incentivando tanto artistas iniciantes quanto nomes já conhecidos a subirem ao palco para compartilhar seus trabalhos. A iniciativa busca fortalecer a cena cultural popular, estimular novas criações e ampliar o diálogo entre diferentes linguagens artísticas.

Além das apresentações, o evento reúne expositores independentes, aproximando o público de produções autorais e iniciativas locais. O Tramoia Poética propõe uma vivência coletiva que integra arte, encontro e mobilização comunitária.

Serviço:

Sarau Artístico Tramoia Poética

Neste domingo (30), das 17 às 21 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

