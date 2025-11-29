Hortolândia orienta sobre o quê fazer em dia de temporal

Prefeitura orienta população para evitar acidentes graves, em caso de alagamentos

Você sabe como agir para se manter em segurança, em dias de tempestade e pontos de alagamento, como o verificado em Hortolândia, no último domingo (23)? A fim de evitar acidentes, a Prefeitura orienta a população de Hortolândia sobre como agir, em dias de ventos fortes e chuvas intensas (veja abaixo).

Segundo a Defesa Civil Municipal, sistema que envolve várias secretárias e órgãos ligados ao Poder Público, das 16h50 do domingo passado às 7h da segunda-feira (24), foram registrados 36,5 milímetros de chuva. Devido à chuva intensa e ao vendaval, o município verificou as seguintes ocorrências:

Queda de seis árvores: 2 no Jd. São Bento, 2 no Jd. Adelaide, 1 no Jd.Santa Clara do Lago e 1 no Jd. Novo Ângulo, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos;

Danos à fiação elétrica da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Jd. São Pedro, em razão de queda de árvore;

Destelhamento do salão da quadra de esporte utilizado como campo society na Rua Cícero Ramos Meira, no Jardim Nossa Senhora de Fátima;

Rompimento da parede de divisa de lote pela força d’água na Rua Durvalino Bueno, na Vila Inema;

Inundação brusca na Rua Osvaldo José Andreotti, s/nº, no Jardim Ricardo, que levou à morte da motorista de um veículo que tentou atravessar o ponto de alagamento.

Ainda segundo a Defesa Civil, além deste, não houve outros casos de pessoas feridas, nem desabrigadas, nem desalojadas.

As aulas na Emeief Jd. São Pedro, suspensas na segunda-feira (24), foram retomadas na terça (21), de acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

As árvores caídas já foram removidas. Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, elas serão trituradas para virar adubo orgânico, que será utilizado em plantios e demais ações de arborização urbana.

Equipes da Administração Municipal estão em ação pela cidade, realizando limpeza de galerias e bocas de lobo, vistoria de vielas e orientação à comunidade sobre como proceder para se manter em segurança durante a temporada das chuvas fortes. Em casos assim, a Defesa Civil Municipal recomenda fortemente que a pessoa se proteja em local abrigado, caso haja queda de raio, e evite a travessia de áreas alagadas ou estacionar veículos embaixo de árvores. Durante a tempestade e depois dela, jamais se deve transitar em locais alagados, nem a pé, para evitar quedas, nem de carro ou de moto, pois poucos centímetros de água acumulada são suficientes para arrastar veículos.

Sempre que necessário, em caso de ocorrências, você pode buscar ajuda nos órgãos abaixo:

Defesa Civil – 199 ou 3867-6050

Corpo de Bombeiros – 193

Guarda Municipal – 153 ou 08000-111-580

SAMU – 192

Polícia Militar – 190

Confira abaixo as recomendações de autoproteção elaboradas pelo Sistema Brasileiro de Defesa Civil para situações emergenciais envolvendo chuvas intensas:

1 . Medidas preventivas

Antes da época de chuvas, mantenha calhas e ralos da sua casa limpos;

Não jogue lixo nas ruas. Eles são facilmente levados a bueiros e podem causar entupimento;

Solicite a poda ou corte de árvores, sempre que perceber uma situação de risco de queda.

2 . Como agir antes

Se houver risco de inundações ou enxurradas na região onde você mora, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido e de fácil acesso em caso de evacuação;

Coloque seus móveis e utensílios em locais altos;

Desligue os aparelhos elétricos, o quadro geral de energia e feche o registro de entrada de água;

Fique atento ao nível da subida das águas, mesmo à noite;

Tenha sempre lanternas e pilhas em condições de uso. Não use velas ou lamparinas devido ao risco de incêndio;

Se houver risco de deslizamentos na região onde você mora, fique atento a qualquer sinal de rachaduras no terreno ou nas paredes.

3 . Como agir durante

Feche bem as portas e janelas;

Se houver vendaval, granizo ou descargas elétricas, fique atento às recomendações para estes tipos de ameaças;

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção próximas a você;

Evite contato com a água de alagamentos, pois podem estar contaminadas e provocar doenças;

Nunca atravesse ruas alagadas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, pois a força da água poderá arrastá-lo;

Se estiver em um veículo, procure um local alto e espere o nível da água baixar;

Não pare o carro perto de árvores ou postes porque eles podem cair ou atrair raios;

Se houver qualquer sinal de movimentação no terreno, procure um local seguro.

4 . Como agir depois

Se a chuva alagar sua casa, lave e desinfete o chão, paredes, objetos caseiros e roupas atingidas;

Raspe toda a lama e retire o lixo do chão, das paredes, dos móveis e dos utensílios;

Evite o contato com água e lama. Para isso, use luvas e botas ou sacos plásticos duplos nas mãos e pés;

Não use água de fontes naturais e poços depois do alagamento, pois podem estar contaminados;

Volte para casa durante a luz do dia.

