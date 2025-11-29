Sumaré: Professor Edinho congratula Secretaria de Sustentabilidade por plantio

Moção foi entregue ao secretário Junio Francisco Batista e sua equipe pelo plantio de 500 mudas de árvores nativas no Horto Florestal Municipal

O vereador Professor Edinho (Republicanos) entregou uma moção de congratulação e aplausos à Secretaria Municipal de Sustentabilidade, durante a sessão ordinária desta terça-feira (25). A homenagem teve como foco a inciativa da secretaria de promover o plantio de 500 mudas de árvores nativas no Horto Florestal Municipal. A ação faz parte da programação da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que aconteceu entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, no estado do Pará.

A pasta foi elogiada no documento pela execução contínua e responsável de políticas voltadas à preservação ambiental, à ampliação das áreas verdes e à formação cidadã. Sob a coordenação de Junio Francisco Batista, a Secretaria de Sustentabilidade soma ao plantio realizado durante a COP 30 diversas ações permanentes, entre elas o cultivo de mais de 3 mil mudas no Bosque Dall’Orto e no próprio Horto Florestal Municipal.

O vereador ainda destaca na moção a distribuição de espécies nativas em unidades escolares e feiras públicas, o que, segundo o parlamentar, “amplia o engajamento da população e incentiva práticas sustentáveis”. O documento também ressalta a promoção de palestras técnicas ministradas por engenheiro ambiental nas escolas do município, fortalecendo a educação ambiental e disseminando conhecimentos essenciais para o desenvolvimento sustentável.

“Tais iniciativas consolidam o Bosque Dall’Orto e o Horto Florestal como importantes espaços de preservação, aprendizagem e conscientização ambiental, reafirmando o compromisso de Sumaré com a sustentabilidade, a qualidade de vida e a responsabilidade socioambiental”, reforça Professor Edinho.

Diversos vereadores fizeram uso da palavra para elogiar o secretário e seu grupo de trabalho, que estavam presentes no plenário. Ao utilizar a tribuna, Junio Francisco Batista enfatizou a importância da ação em equipe e agradeceu o reconhecimento da Casa de Leis.

