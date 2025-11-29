Treinamento no HM de Americana aprimora atendimento a pacientes com risco cardíaco

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta quarta-feira (26) um treinamento especial dedicado ao aprimoramento da assistência a pacientes com possíveis alterações no miocárdio, músculo responsável por manter o coração batendo todos os dias.

O encontro teve como base o curso online ministrado pelo coordenador médico e palestrante Dr. Caio Seabra, referência na área, que compartilhou conteúdos atualizados sobre o funcionamento do miocárdio, sinais de alerta que podem indicar sofrimento cardíaco e estratégias para reconhecimento rápido em situações emergenciais. A partir do conteúdo apresentado, a equipe médica do HM promoveu discussões e práticas simulatórias para aplicar o aprendizado à realidade do hospital.

Para o Dr. Caio, esse é um passo essencial para fortalecer a assistência. “Quando falamos de emergência cardíaca, cada segundo importa. Mas não é só sobre agir rápido, é sobre agir com sensibilidade, entendendo o medo e a vulnerabilidade do paciente. Esse treinamento nos lembra que o cuidado de excelência nasce quando técnica e humanidade caminham juntas”, afirmou.

Além da teoria, o treinamento proporcionou também exercícios práticos que aproximaram os profissionais de cenários reais, reforçando a importância do trabalho em equipe, da escuta qualificada e da sensibilidade no atendimento. Para muitos, foi também um momento de acolhimento e reflexão.

“Esse treinamento reforça que, por trás de cada protocolo, existe uma vida, uma família e uma história que confia em nós. Quando aprimoramos nossos conhecimentos, não estamos apenas atualizando técnicas, estamos fortalecendo nossa responsabilidade com cada pessoa que chega até o hospital em um momento de fragilidade”, destacou a diretora técnica do HM, Dra. Eloisa Duzzi.

O treinamento integra o compromisso permanente do Hospital Municipal com a qualificação de suas equipes e com a promoção de um cuidado cada vez mais integral. O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

