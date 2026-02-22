A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais de 2,1 mil procedimentos e atendeu mais de 700 pacientes na quinta edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, promovido neste sábado (21) no Núcleo de Especialidades e em clínicas credenciadas do município.

A iniciativa, que acontece mensalmente desde outubro do ano passado, oferece consultas e exames em diversas especialidades, com o objetivo de agilizar os atendimentos e oferecer mais celeridade nos diagnósticos e tratamentos.

Nesta edição do mutirão, foram realizados 2.190 procedimentos, entre consultas e exames nas áreas de cardiologia, oncologia, ortopedia e saúde da mulher, tais como eletrocardiogramas, ecocardiogramas, testes ergométricos, colonoscopias, endoscopias e ultrassons ortopédicos e transvaginais.

Ao todo, foram 712 pacientes atendidos, sendo 198 na cardiologia, 109 na oncologia, 178 na ortopedia e 227 na saúde da mulher. O mutirão contemplou pessoas que aguardavam no sistema de regulação municipal e foram convocadas pela Secretaria de Saúde. Elas passaram por consulta médica, realizaram exames e tiveram o retorno no mesmo dia, garantindo maior resolutividade e eficiência.

“O mutirão ‘Mil Cuidados’ consolidou um modelo de assistência onde o paciente não apenas passa por uma consulta, mas sai com o ciclo de cuidado completo no mesmo dia. Nosso foco com a OCI é humanizar o atendimento e oferecer uma resposta rápida para quem aguarda por especialistas, tratando a saúde pública com o respeito e a agilidade que a nossa população merece”, destacou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O aposentado Luiz Bassani, de 79 anos, elogiou a iniciativa. “O atendimento foi muito bom. Passei por consulta com o cardiologista e fiz o eletrocardiograma, tudo bem rápido. Melhorou bem a organização com esse mutirão”, comentou.

O pintor industrial Paulo Sérgio, de 49 anos, também valorizou a ação. “Para mim, no geral, foi bom. Passei pela consulta com o ortopedista e já fiz o exame, tudo em um dia só. Realizar esse mutirão com certeza foi uma boa ideia, porque aproveita bem o dia para agilizar os atendimentos”, relatou.

O “Mil Cuidados Em Um Dia” faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), iniciativa do Ministério da Saúde, dentro do programa “Agora Tem Especialistas”, que organiza consultas, exames e tecnologias de cuidado de forma integrada. O objetivo é reduzir o tempo de espera, otimizar recursos e garantir atenção de qualidade nas áreas prioritárias.

“Chegar à quinta edição com resultados tão expressivos mostra que o nosso planejamento estratégico está no caminho certo e ganhando maturidade. Estamos conseguindo absorver a demanda de forma organizada, garantindo que o diagnóstico e o início do tratamento aconteçam quase simultaneamente, o que é um diferencial enorme para a recuperação de cada paciente atendido”, ressaltou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Nas quatro primeiras edições, o mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia” já havia realizado quase 9 mil procedimentos e atendido cerca de 3 mil pacientes, divididos da seguinte forma:

Outubro (saúde feminina): 2.079 procedimentos e 764 pacientes

Novembro (saúde masculina): 2.316 procedimentos e 850 pacientes

Dezembro: 2.300 procedimentos e 722 pacientes

Janeiro: 2.235 procedimentos e 736 pacientes

“Toda a estrutura do Núcleo de Especialidades e das clínicas parceiras foi rigorosamente mobilizada para que o acolhimento fosse o mais eficiente e acolhedor possível. É gratificante ver o empenho das nossas equipes em proporcionar um atendimento de excelência, assegurando que cada cidadão convocado receba a atenção necessária com total conforto, segurança e resolutividade”, pontuou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

A sexta edição do “Mil Cuidados Em Um Dia” está marcada para o dia 21 de março.

