ONGs de defesa Animal de Americana aderiram à manifestação nacional Justiça por Orelha este domingo. Este será o terceiro ato que pede investigações mais duras sobre a morte do animal em Santa Catarina em janeiro.

E pela terceira vez será em um novo local. Agora acontece em frente ao Americana Shopping.

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha e a tentativa de afogamento do cachorro Caramelo, ambos ocorridos na Praia Brava, em Florianópolis. Um adolescente foi apontado como autor da agressão contra Orelha, e outros quatro envolvidos foram identificados no caso de Caramelo.

Nos dois casos, foi concluído que os jovens cometeram atos infracionais análogos ao crime de maus-tratos.

Justiça por Orelha em Americana

Ato este domingo dia 22 de fevereiro

A partir das 15h em frente ao Americana Shopping

Av Nossa Senhora de Fátima 2.370

