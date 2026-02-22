A Cooperativa Veiling Holambra realiza, nos dias 12 e 13 de março de 2026, a 31ª edição do Veiling Market, a mais completa feira de negócios do setor de flores e plantas ornamentais no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento reúne produtores, clientes e parceiros em um ambiente estratégico para negociações do primeiro semestre e, principalmente, para a apresentação das flores e plantas que devem ganhar destaque no mercado ao longo de 2026.

O evento vai além da exposição de produtos. A feira se destaca como um espaço de antecipação de tendências, apresentando variedades, cores, formatos e conceitos que dialogam com o comportamento do consumidor e com as demandas do paisagismo, da decoração e do varejo em 2026.

Entre os principais destaques está o Núcleo de Tendências, com curadoria do especialista Dr. Hélio Junqueira, referência nacional em mercado e comportamento na floricultura. “Nesse espaço, trazemos um tema emergente no cenário internacional da floricultura e do paisagismo”, explica o curador. A proposta é ampliar o olhar do público para movimentos globais que influenciam o consumo, a inovação e o desenvolvimento do setor, conectando o presente às oportunidades futuras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link www.veiling.com.br/vmkt.

Outro espaço estratégico é o Breeder Connect, que reúne empresas de melhoramento genético de flores e plantas ornamentais.

O ambiente foi pensado para apresentar aos produtores e clientes cultivares com alto potencial comercial para os próximos anos, fortalecendo a conexão entre genética, inovação e mercado e antecipando o que deve chegar às prateleiras e projetos em 2026.

Para complementar a experiência e ampliar o conteúdo técnico e estratégico do evento, a Univeiling, área de educação corporativa da cooperativa, prepara uma programação especial de palestras, voltada ao mercado e gestão. A agenda completa será divulgada em breve. Inspirado na tradicional Trade Fair Aalsmeer, da Holanda, o Veiling Market se consolidou como uma vitrine de lançamentos, inovação e tendências.

Desde sua primeira edição, em 2010, quando contou com 70 produtores expositores e 421 visitantes, a feira vem crescendo de forma consistente. Em 2026, alcança um novo patamar, com 183 cooperados expositores, reforçando sua relevância no calendário nacional da floricultura. Na edição de março do ano passado, o evento recebeu mais de 2.300 visitantes.

Sobre o Veiling Holambra

O Veiling Holambra é o mais completo centro comercial e logístico de flores e plantas do Brasil, com mais de 180 mil m² de área, sendo referência no mercado nacional. Com 36 anos de história, a cooperativa reúne mais de 470 produtores cooperados e atende mais de mil clientes ativos em todo o território nacional.

Serviço

Veiling Market – 31ª edição

Datas e horários: dia 12/03 – das 8h às 17h e dia 13/03 – das 8h às 16h

Local: Cooperativa Veiling Holambra

Endereço: Rodovia SP-107, km 27 – Santo Antônio de Posse (SP)

Inscrições: gratuitas no link www.veiling.com.br/vmkt

Leia + sobre moda e casa