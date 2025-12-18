Americana teve resultados importantes no sexto dia de disputas dos 87º Jogos Abertos do Interior, em Ribeirão Preto. Nesta quarta-feira (17), a delegação do município conquistou duas medalhas de bronze, avançou em fases decisivas e manteve regularidade em diversas modalidades.

Na malha, Americana venceu Piracicaba por 152 a 128 e garantiu o bronze. A natação também foi destaque, com a presença de Lara Capodifoglio no pódio, conquistando a 3ª colocação na prova de 100 m nado livre feminino, além de bons desempenhos em provas por equipe e individuais. Já no vôlei de praia masculino livre, o time americanense venceu Conchas por 2 sets a 0, assegurando vaga nas quartas de final.

Com os resultados, Americana ocupa no momento a 12ª colocação parcial geral, com 28 pontos.

O secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, destacou o desempenho da delegação e reforçou a importância do trabalho desenvolvido. “Cada resultado conquistado mostra o comprometimento, a dedicação e a força dos nossos atletas, que vestem a camisa de Americana com orgulho. Conquistar uma medalha, alcançar finais e manter a cidade entre as melhores na classificação geral é reflexo de um trabalho sério, contínuo e coletivo. Seguimos confiantes e motivados para as próximas disputas, acreditando no potencial da nossa equipe”, afirmou.

Americana volta às competições nesta quinta-feira (18), no tênis de mesa masculino livre – com disputas nas duplas contra Botucatu e no individual contra São José do Rio Preto – e nas quartas de final do vôlei de praia masculino livre, diante de Dracena. O município também segue com participação nas provas de natação.

Confira os resultados de Americana:

Quarta-feira (17/12)

Futebol Masculino sub-20

São José dos Campos 3 x 0 Americana

Malha (Disputa da medalha de bronze)

Americana 152 x 128 Piracicaba

Voleibol de Praia Masculino Livre

Americana 2 x 0 Conchas

Ginástica Rítmica

Livre

Conjunto 1ª Apresentação – 5 Arcos

10º lugar – Eliani Brambila, Giovana Cassiano, Isabela Fuchs e Mirian Adega

Bola

11º lugar – Nicole Adega Santos

Maças

12º lugar – Nicole Adega Santos

Trio Arco

6º lugar – Eliani Brambila, Mirian Santos e Isabela Fuchs

Natação

100 metros Nado Livre – Feminino

3º lugar – Lara Capodifoglio

800 metros Nado Livre – Feminino

6º lugar – Mariane Souza Silva

8º lugar – Ana Julia Clemente

1.500 metros Nado Livre – Masculino

6º lugar – Lucca Albertini Corandim

10º lugar – Arthur Albertini Corandim

100 metros Nado Livre – Masculino

5º lugar – Lucas Dé dos Santos

Revezamento 4×50 metros Nado Medley – Misto

7º lugar – Luan de Oliveira, Lucas Dé dos Santos, Mariane Souza Silva e Lara Capodifoglio

50 metros Nado Livre – Feminino

5º lugar – Lara Capodifoglio

Revezamento 4×200 metros Nado Livre – Feminino

8º lugar – Lara Capodifoglio, Ana Julia Clemente, Beatriz Chiara e Mariane Souza

Revezamento 4×200 metros Nado Livre – Masculino

9º lugar – Lucas Dé, Pedro Dantas, Victor Takara e Luan de Oliveira

