O Teatro Municipal Lulu Benencase, um dos principais palcos culturais de Americana, recebe nesta sexta-feira (19) o espetáculo de dança “HairSpray”. A montagem é inspirada no consagrado filme homônimo. A apresentação terá início às 19h30, com classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

A trama transporta o público para a Baltimore dos anos 1960, acompanhando a trajetória da jovem Tracy Turnblad, que sonha em dançar no programa de TV mais famoso da cidade.

Ela desafia os padrões de beleza da época, batalhando por representatividade e inclusão racial na televisão.

Com direção de Carolini Soares e preparação de elenco assinada por Michaele Lobo, o espetáculo é uma realização do Studio Authentic Arts Anselmo Lima.

HairSpray e mais

“Montagens teatrais inspiradas em produções do cinema são uma ótima oportunidade para rever grandes clássicos interpretados por artistas de nossa cidade e reviver as emoções e a energia da obra original”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.

Leia + sobre Famosos, artes e música