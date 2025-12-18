Banda Sinfônica de Sumaré e Municipal de Hortolândia se apresentam nesta 5ª

Leia + sobre diversão e arte

O espírito natalino ganhará uma trilha sonora inesquecível na noite desta quarta-feira (17). A Banda Sinfônica de Sumaré e Banda Municipal de Hortolândia sobem juntas ao palco da Vila de Natal (Praça do Macarenko), às 20h.

O evento faz parte da programação da Revirada Cultural de Natal 2025, viabilizada pela parceria estratégica com o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (FUNDOCAMP) e a Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp). Mais do que uma apresentação musical, o encontro simboliza o fortalecimento dos laços metropolitanos através da arte.

“Este concerto é a materialização do que acreditamos para a nossa região: a união de esforços em prol da excelência. Ver esses músicos trabalhando em conjunto, com tanta disciplina e paixão, é a prova de que a cultura é o elo que nos fortalece”, afirma Cecília Teixeira, gestora da pasta de Cultura e Turismo de Sumaré.

“Essa integração entre Sumaré e Hortolândia é o reflexo de um trabalho sério que transcende fronteiras municipais. Para a Secretaria de Cultura de Hortolândia, é um orgulho ver nossos músicos unindo forças para entregar um espetáculo desse porte. É a prova de que, com parceria e dedicação, podemos despertar no público os sentimentos mais nobres, como a esperança e o amor, através da nossa música sinfônica”, destaca Regis Bueno, da Secretaria de Cultura de Hortolândia.

O espetáculo será conduzido pelos maestros Edson Piza e Márcio Beltrami, titulares dos grupos de Sumaré e Hortolândia, respectivamente.

O maestro Piza destaca o simbolismo de dividir o palco com colegas de profissão e a importância do repertório selecionado. “Não estamos apenas tocando notas; estamos construindo um diálogo musical entre as cidades. O público sentirá uma energia vibrante, fruto de muito suor e dedicação de cada músico aqui presente. Queremos que cada acorde desperte o amor e a fraternidade que o Natal pede”.

Regional

A realização deste projeto via FUNDOCAMP e Agemcamp reforça a visão metropolitana de democratização cultural. A escolha da Praça do Macarenko como palco garante que a alta cultura esteja ao alcance de todos, transformando o coração de Sumaré em um epicentro de esperança e arte.

SERVIÇO

• Evento: Concerto Especial de Natal (Bandas Sinfônicas de Sumaré e Hortolândia)

• Data: Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

• Horário: 20h

• Local: Vila de Natal (Praça do Macarenko, Sumaré)

• Entrada: Gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP