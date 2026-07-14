Americana recebe mutirão “Meu Pai Tem Nome” em 1º de agosto no Creas

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Saúde e de Educação, integra a rede de apoio institucional para a realização do mutirão “Meu Pai Tem Nome – Um gesto que transforma histórias”, iniciativa da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A ação, que visa garantir o direito ao reconhecimento da paternidade e aos vínculos familiares, será realizada no dia 1º de agosto (sábado), das 9h às 13h, na sede do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), na Rua Antônio Feliciano Castilho, nº 594, Vila Louricilda.

O mutirão nacional, promovido anualmente pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), compreende a investigação do vínculo genético por meio de exames de DNA, regularização dos registros civis e prestação de orientação jurídica, promovendo o direito à identidade, ao conhecimento da origem biológica, à convivência familiar e à pensão de alimentos.

“Essa parceria com a Defensoria Pública vai contribuir para o resgate da cidadania e dos direitos das crianças e adolescentes, reforçando os laços familiares no município. A promoção de direitos é uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, afirmou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

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Durante o mutirão, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar dois profissionais para atuar na coleta de material genético por punção digital, além de fornecer os insumos básicos de rotina (luvas, algodão, álcool, entre outros). O procedimento é simples, rápido e seguro, sem necessidade de coleta venosa ou utilização de seringas.

Participação

“A participação da pasta neste mutirão garante o suporte técnico necessário para que a coleta de material genético seja realizada com segurança, agilidade e acolhimento. Ao disponibilizar profissionais e insumos, contribuímos para uma iniciativa que vai além do atendimento em saúde, fortalecendo o acesso a direitos e promovendo mais dignidade às famílias de Americana”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além do apoio na estrutura, a Prefeitura contribui também com a divulgação do mutirão por meio das redes municipais de Assistência Social, Saúde e Educação, ampliando o acesso da população às informações.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, reforçou a importância da iniciativa. “Nossas escolas estão à disposição de ações que tenham impacto pedagógico positivo na vida das crianças e adolescentes”, disse.

Segundo informações da Defensoria, em 2025, o mutirão “Meu Pai Tem Nome” foi realizado em mais de 50 municípios do Estado de São Paulo, registrando aproximadamente 600 atendimentos voltados à investigação de paternidade, com coleta de material genético, além de cerca de 700 atendimentos complementares, incluindo orientações jurídicas e encaminhamentos diversos.

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