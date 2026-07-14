Vereadores aprovam 42 proposituras durante sessão ordinária desta terça-feira

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Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram cinco projetos de lei, dezesseis requerimentos e vinte e uma moções durante a vigésima sexta sessão ordinária de 2026, realizada nesta terça-feira (14) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Também foram incluídas na pauta 317 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Esta foi a última sessão ordinária antes do recesso parlamentar, de 16 a 31 de julho. A próxima sessão ordinária acontece no dia 04 de agosto, às 14h.

Prevenção ao câncer infantil

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 63/2026, de autoria dos vereadores Levi Rossi (PRD), Renan de Angelo (Podemos), Roberta Lima (PRD) e Talitha De Nadai (PDT), integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento das Ações Voltadas ao Tratamento e Prevenção do Câncer, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ilustrativos com informações sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer infantil no município de Americana.

Revogação de leis

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 69/2026, de autoria do Poder Executivo, que revoga as leis municipais nº 3.200/1998 e nº 4.796/2009.

Semana Municipal de Conscientização sobre a Segurança no Transporte de Crianças e Adolescentes por Aplicativos

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 57/2026, de autoria do vereador Fernando da Farmácia (PSD), que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Segurança no Transporte de Crianças e Adolescentes por Aplicativos no Município de Americana.

Alteração de lei

O projeto de lei nº 75/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei nº 5.658/2014, que autoriza o Poder Executivo a ceder à Igreja do Evangelho Quadrangular a concessão de uso de imóvel público que especifica, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Denominação de rua

O projeto de lei nº 71/2026, de autoria da vereadora Jacira Chávare (Republicanos), que denomina Sandra Maria Penachioni Fabri a Rua 14, localizada no Jardim Éden II, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

Adiamentos

O projeto de lei nº 58/2026, de autoria do vereador Juninho Dias (PSD), que institui diretrizes para a utilização de tecnologias digitais e de inteligência artificial na rede municipal de ensino, recebeu segundo pedido de vista formulado pelo autor.

O projeto de lei nº 64/2026, de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD), que institui o ‘Dia do Escotismo’ no calendário oficial do município, recebeu primeiro pedido de vista formulado pelo autor.

Recebeu primeiro pedido de vista formulado pelo autor o projeto de lei nº 65/2026, de autoria do vereador Leco Soares (Podemos), que institui diretrizes para a implementação de políticas públicas voltadas à moradia assistida para pessoas adultas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

Requerimentos

Foram aprovados os seguintes requerimentos:

725/2026 – DR. WAGNER ROVINA

Requer informações sobre estudos para melhoria da fluidez e segurança no trânsito no acesso à Avenida de Cillo pelas Ruas Hugo Cantelli, Hugo Beraldo e Rua das Hortências.

726/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações ao Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) acerca dos recorrentes rompimentos de adutora na Avenida Afonso Pansan.

729/2026 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre a falta de médicos especialistas no Núcleo de Especialidades do município.

730/2026 – PASTOR MIGUEL PIRES

Requer informações e providências para melhoria da segurança viária na Avenida do Compositor Com a Rua São Thiago, no Bairro Parque Nova Carioba.

731/2026 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre a aplicação dos recursos federais provenientes da qualificação das UPAs Dona Rosa e São José pelo Ministério da Saúde.

732/2026 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre a limpeza, manutenção e ações de combate ao descarte irregular de resíduos na pista de caminhada localizada na Rua Serra do Mar, no bairro parque da Liberdade.

733/2026 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre as ações e programas esportivos destinados à Melhor Idade no município de Americana.

734/2026 – PROFESSORA JULIANA

Requer ao Poder Executivo informações sobre a implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Americana (Lei nº 6.806/2023).

735/2026 – LEVI ROSSI

Requer informações acerca das medidas de segurança viária na Av. do Compositor, no bairro Jaguari, em Americana.

736/2026 – PROFESSORA JULIANA

Requer ao Poder Executivo informações sobre contrato de prestação de serviços de manutenção viária e operação tapa-buracos no Município.

737/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o funcionamento do Banco de Sangue de Americana, campanhas de incentivo à doação e divulgação da Lei Municipal nº 6.951, de 30 de maio de 2025, que assegura meia-entrada aos doadores regulares de sangue.

738/2026 – GUTÃO DO LANCHE

Requer informações sobre o atendimento odontológico na rede pública municipal de saúde, conforme especifica.

739/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre eventual planejamento do Município para acompanhamento, adesão ou inclusão de Americana em iniciativas relacionadas ao uso de medicamentos à base de GLP-1 no tratamento da obesidade pelo SUS.

740/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre ações, orientações e estratégias adotadas pelo Município acerca dos impactos do uso excessivo de telas na primeira infância.

741/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o fluxo de atendimento odontológico hospitalar de pacientes com necessidades especiais encaminhados ao Hospital Municipal de Americana.

743/2026 – ROBERTA LIMA

Requer informações sobre ações de fiscalização relacionadas aos casos de maus-tratos em Americana.

Moções

Foram aprovadas as seguintes moções:

428/2026 – LUCAS LEONCINE

Congratulação a Vinicius Ghizini, pela realização da 4ª edição do Rock Day Americana.

431/2026 – JUNINHO DIAS

Moção de Apelo à Concessionaria do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A (AutoBAn) para realização de estudos visando a reformulação dos acessos aos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Jardim Bertoni e Praia Azul, no Município de Americana.

434/2026 – PASTOR MIGUEL PIRES

Moção de Aplausos em homenagem ao aniversário do Pastor Wilson Gomes do Nascimento, celebrado em 09 de julho.

435/2026 – PASTOR MIGUEL PIRES

Moção de Aplauso ao querido Apóstolo Thiago Silva, por ocasião do seu Aniversário.

436/2026 – THIAGO BROCHI

Aplausos aos Policiais Militares da Força Tática do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelo excelente trabalho e pela atuação brilhante no compromisso com a segurança da sociedade paulista.

437/2026 – THIAGO BROCHI

Aplausos à jovem Lis Maria Delafiori Vaz pela conquista do título de Miss Brasil Infantil 2026.

438/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Aplauso ao Libre-se e seus integrantes pela tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras), nos shows do Rock Day Americana.

439/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Aplauso aos irmãos Rafael e Matheus, conhecidos como Irmãos do Metal, pelo brilhante desempenho durante o Rock Day Americana.

440/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Aplauso à Clínica Veterinária Ferraz Pet Clinic pela comemoração de seu primeiro ano de atividades

443/2026 – LÉO DA PADARIA

Moção de Aplausos ao Studio Aline Rodrigues e parceiros pela realização do XXIV Recital de Piano – Entre Teclas e Emoções.

446/2026 – JACIRA CHÁVARE

Moção de Congratulação ao Pastor Presidente Nivaldo Gomes Ribeiro, da Igreja Batista Luz.

447/2026 – JACIRA CHÁVARE

Moção de Congratulação ao Pastor Auxiliar Roger de Almeida Faria, da Igreja Batista Luz.

448/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pela realização do espetáculo “Homenagem às Raízes Sertanejas”.

449/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos ao Maestro Jair dos Santos, da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” pela condução do espetáculo “Homenagem às Raízes Sertanejas”.

450/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos à Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” pela apresentação do espetáculo “Homenagem às Raízes Sertanejas”.

451/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos ao músico Valterci Martins Moura (Hulkinho), pela participação especial e organização no espetáculo “Homenagem às Raízes Sertanejas”.

452/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos ao poeta Antonio José Fernandes (Maritaca) pela participação especial no espetáculo “Homenagem às Raízes Sertanejas”.

453/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos ao músico Mateus Pavan, pela participação especial no espetáculo “Homenagem às Raízes Sertanejas”.

454/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Aplauso aos voluntários pela participação na ação social realizada junto à Tribo Reserva Indígena Aldeia Guarani Rio Silveira.

455/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Congratulação à Guarda Municipal de Americana (GAMA), pela celebração de seus 83 anos de fundação, comemorados em 10 de julho.

456/2026 – LUCAS LEONCINE

Congratulação pelos 25 anos de fundação da Destra Consultoria.

Indicações

As 317 indicações incluídas na pauta serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento. Para consultar todas as indicações relacionadas na pauta desta sessão, acesse o site oficial: https://americana.siscam.com.br/sessoes

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