DAE de Santa Bárbara empossa novos membros da CIPA para a gestão 2026/2027

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Nesta segunda-feira (13), tomaram posse os novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, que atuarão durante a gestão 2026/2027. A cerimônia oficial foi conduzida pelo setor de Segurança do Trabalho da autarquia.

O novo grupo de cipeiros é composto por 18 servidores, garantindo a representatividade paritária: 9 membros eleitos pelos próprios trabalhadores e 9 membros indicados pela superintendência.

A liderança da CIPA para este mandato será exercida pela técnica em segurança do trabalho, Priscila Baungarte dos Santos, que assume a presidência da comissão. A vice-presidência ficará a cargo do motorista José Messias Jesus do Nascimento.

A diretora-superintendente do DAE, Patrícia Regina Marques De Martino, esteve presente para empossar oficialmente a equipe. Durante a cerimônia, ela ressaltou a importância estratégica da comissão para o bem-estar dos servidores.

“A CIPA desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e da saúde no nosso ambiente de trabalho”, destacou a diretora.

Patrícia também aproveitou a ocasião para reafirmar o apoio integral da diretoria às ações que serão desenvolvidas pela nova gestão e desejou sucesso aos integrantes empossados.

Instituída no Brasil pela Norma Regulamentadora NR-5, a CIPA tem como principal finalidade a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. O grupo atua de forma preventiva e contínua no ambiente laboral por meio de ações educativas, campanhas de conscientização e Incentivo diário a práticas seguras.

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